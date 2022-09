Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει με “τον πλέον έντονο τρόπο” την “απεχθή” επίθεση “της Ρωσίας” σε μια φάλαγγα πολιτικών οχημάτων που προκάλεσε 25 θανάτους σήμερα στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

“Άλλη μία απεχθής επίθεση της Ρωσίας εναντίον αμάχων, αυτή τη φορά σε μια ανθρωπιστική φάλαγγα οχημάτων που μετέφερε ουσιαστική βοήθεια στους πληθυσμούς που ζουν στο μη ελεγχόμενο από την κυβέρνηση τμήμα της περιοχής της Ζαπορίζια”, έγραψε στο Twitter ο Μπορέλ.

“Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν”, πρόσθεσε.

Another heinous attack by Russia on civilians: this time a humanitarian convoy bringing vital help to people living in the non-government controlled areas of Zaporizhzhia

EU condemns this appalling attack in the strongest possible terms. Those responsible will be held accountable