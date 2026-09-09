Κόσμος

Νέα πρόκληση Ερντογάν: Βάφτισε «απελευθέρωση» την Καταστροφή της Σμύρνης

Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχίζει την προκλητική ρητορική της Άγκυρας για την καταστροφή της Σμύρνης
Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν
Photo / Reuters
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Μία νέα πρόκληση έρχεται από τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσον αφορά στην Καταστροφή της Σμύρνης, συνεχίζοντας την προκλητική ρητορική περί «απελευθέρωσης».

Με μία νέα ανάρτησή του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκαλεί εκ νέου, όπως συνηθίζει να κάνει σε κάθε μαύρη επέτειο για την χώρα μας, επαναλαμβάνοντας το επίσημο τουρκικό αφήγημα για τα γεγονότα του 1922, χαρακτηρίζοντας την είσοδο των κεμαλικών δυνάμεων στη Σμύρνη ως «απελευθέρωση από την εχθρική κατοχή».

Η φράση «εχθρική κατοχή» που χρησιμοποιείται από την τουρκική πλευρά αποτελεί μέρος της πάγιας τουρκικής ιστορικής αφήγησης για τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Στην Ελλάδα, αντίθετα, τα γεγονότα εκείνης της περιόδου έχουν μείνει στη συλλογική μνήμη ως ένα από τα μεγαλύτερα εθνικά τραύματα του 20ού αιώνα.

Με αφορμή την επέτειο της 9ης Σεπτεμβρίου, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και στα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο τουρκικό εθνικιστικό κίνημα, τονίζοντας τη συμβολή τους στη «μεγάλη νίκη» του λεγόμενου Εθνικού Αγώνα.

«Συγχαίρω για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Σμύρνης από την εχθρική κατοχή και τιμώ με έλεος και ευγνωμοσύνη όλους τους ήρωές μας, πρωτίστως τον Γαζί Μουσταφά Κεμάλ, οι οποίοι οδήγησαν τον Εθνικό μας Αγώνα σε μια μεγάλη νίκη», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν έκλεισε το μήνυμά του στέλνοντας χαιρετισμό στους κατοίκους της Σμύρνης.

Οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου έγιναν σε μια ημερομηνία με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για Ελλάδα και Τουρκία. Στην Τουρκία, η 9η Σεπτεμβρίου γιορτάζεται ως ημέρα «απελευθέρωσης της Σμύρνης», ενώ για την Ελλάδα η συγκεκριμένη περίοδος είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου, την Καταστροφή της Σμύρνης και τον ξεριζωμό του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία.

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