Κόσμος

Ρωσία: Η Μόσχα προτιμά το Αμπού Ντάμπι για τη διεξαγωγή των συνομιλιών για την Ουκρανία

Επιπλέον, η Μόσχα είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρέπει να διακόψουν τη βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία
Το Κρεμλίνο στη Μόσχα
Το Κρεμλίνο στη Μόσχα / REUTERS
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Η κυβέρνηση στη Μόσχα θεωρεί ότι το Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, είναι ο προτιμώμενος τόπος για τη διεξαγωγή των συνομιλιών για την Ουκρανία, δήλωσε το πρωί της Τετάρτης (09.09.2026) ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Μιλώντας στο κανάλι Vesti της κρατικής τηλεόρασης, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διακόψουν τη βοήθεια προς το Κίεβο εάν θέλουν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι ελπίζει οι συνομιλίες με την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ που έχουν στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία να επαναληφθούν σύντομα μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η δήλωση Πεσκόφ ήταν απάντηση σε σχόλιο του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ίσως πιθανόν να εκπονηθεί ένας οδικός χάρτης για την επανέναρξη των συνομιλιών και να καταβληθούν προσπάθειες προς μια αποδεκτή και από τις δύο πλευρές έκβαση.

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