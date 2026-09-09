Μπέντζαμιν Νετανιάχου: Μηνύει για δυσφήμιση την Haaretz για το ρεπορτάζ πως γνώριζε για την 7η Οκτωβρίου και δεν ενημέρωσε τις Αρχές

Οργισμένος είναι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου με την εφημερίδα Haaretz σχετικά με ρεπορτάζ της σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) τον προειδοποίησε το φθινόπωρο του 2023 για μια μεγάλης κλίμακας επίθεση της Χαμάς.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε την Τετάρτη (09.09.2026) ότι έδωσε οδηγίες στους δικηγόρους του να καταθέσουν αγωγή για δυσφήμιση στην εφημερίδα Haaretz.

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Η Haaretz επέμεινε στο δημοσίευμά της, προσθέτοντας πως ο Νετανιάχου έστειλε προειδοποιητική επιστολή πριν από την αγωγή η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα στρέφεται εναντίον της και εναντίον των δημοσιογράφων Σλόμι Έλνταρ και Ρουθ Γιουβάλ.

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο X ότι δεν υπήρξε συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΑΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2023. Το γραφείο του Νετανιάχου έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ.

Το επίμαχο ρεπορτάζ

Σύμφωνα με τη Haaretz, ο πρόεδρος των Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό από το προεδρικό μέγαρο στο Αμπού Ντάμπι περίπου δέκα ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου 2023 και συνομίλησε μαζί του για 45 λεπτά.

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Στη συνομιλία που είχαν, φέρεται να προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι ο τότε ηγέτης της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης Γιαχία αλ Σινουάρ σχεδίαζε μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

Η πηγή που κατονομάζεται είναι ένας σύμβουλος του προέδρου των Εμιράτων που γνωρίζει για τη συνδιάλεξη.

Η Haaretz ανέφερε επίσης ότι ο Νετανιάχου δεν ενημέρωσε αξιωματούχους ασφάλειας του Ισραήλ παρά την προσωπική προειδοποίηση και δεν έκανε τίποτα με την πληροφορία που έλαβε.

Ο πρόεδρος των Εμιράτων κάλεσε τον Νετανιάχου να λάβει σοβαρά υπόψη του την κατάσταση και να προετοιμαστεί για επίθεση, ανέφερε η εφημερίδα. Προς έκπληξή του, ο Νετανιάχου αντέδρασε «σχετικά ψύχραιμα», και τον διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ «προετοιμάζεται για κάθε σενάριο».

Οι Times of Israel ανέφεραν επίσης, επικαλούμενοι πηγή των Εμιράτων που γνωρίζει σχετικά το θέμα, ότι ο πρόεδρος των Εμιράτων φέρεται να προειδοποίησε τηλεφωνικώς τον Νετανιάχου λίγες μόνο ημέρες πριν από τη σφαγή που προκάλεσε η Χαμάς ότι η τρομοκρατική οργάνωση σχεδίαζε μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ισραήλ.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να σχολιάσουν δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης και εικασίες για συνδιάλεξη μεταξύ αρχηγών κυβερνήσεων.

Η δημοσιοποίηση του ρεπορτάζ γίνεται λίγο πριν από μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ

Η χρονική στιγμή είναι επίσης ευαίσθητη λόγω των βουλευτικών εκλογών που αναμένεται να διεξαχθούν στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου. Η δήλωση του Νετανιάχου αναφέρει ότι το «ψευδές ρεπορτάζ» είναι μέρος «της προεκλογικής εκστρατείας της αριστεράς».

Οι επικριτές του, στο μεταξύ, τον κατηγορούν ότι απέτυχε να αναλάβει προσωπικά την ευθύνη για τη σφαγή πριν από τρία σχεδόν χρόνια και ότι υποστηρίζει θεωρίες συνωμοσίες σύμφωνα με τις οποίες μέλη του στρατού φέρεται να γνώριζαν για τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση αλλά δεν ενημέρωσαν τον Νετανιάχου.

Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ούτε το στρατόπεδο του Νετανιάχου ούτε εκείνο των αντιπάλων του μπορεί να περιμένει ότι θα εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις εκλογές.