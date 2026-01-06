Ευρωπαίοι ηγέτες στέλνουν μήνυμα στον Τραμπ: «Μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για αυτές»

Σκληρή στάση από 7 Ευρωπαίους ηγέτες απέναντι στις «βλέψεις» του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τις νέες δηλώσεις του στις οποίες ανέφερε πως οι ΗΠΑ χρειάζονται τη Γροιλανδία για την ασφάλειά τους, κάποιοι από τους ηγέτες των κρατών – μελών της ΕΕ συσπειρώνονται και βάζουν όρια στον Αμερικανό πρόεδρο.

Στο πλευρό της Γροιλανδίας και της Δανίας στέκονται έμπρακτα οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έβγαλαν κοινό ανακοινωθέν στέλνοντας μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ πως μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν αυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Γροιλανδία ανήκει στον λαό της και μόνο η Δανία και η Γροιλανδία μπορούν να αποφασίσουν για τα θέματα που αφορούν τις σχέσεις τους, δηλώνουν σε κοινό ανακοινωθέν.

Το κοινό μήνυμα δεν αναφέρεται ευθέως στις ΗΠΑ αλλά δίνει σαφή έμφαση την σημασία του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

«Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών στις οποίες περιλαμβάνεται η κυριαρχία, η εδαφική ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων», δηλώνουν οι ευρωπαίοι ηγέτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ΝΑΤΟ έχει καταστήσει σαφές ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί προτεραιότητα και οι ευρωπαίοι σύμμαχοι εντείνουν την δράση τους, αναφέρεται στο κείμενο.

Η ασφάλεια στην Αρκτική πρέπει να επιτευχθεί συλλογικά, σε συντονισμό με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζουν ακόμη οι ευρωπαίοι ηγέτες.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος του είχε πει: «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας κι η Δανία δεν θα είναι σε θέση να την κρατήσει».