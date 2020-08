Ευθεία πολεμική απειλή κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογο του, Χάικο Μάας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είπε χαρακτηριστικά πως “αν κάνετε τα λάθος βήματα, αυτή τη φορά δεν θα έχουμε ατύχημα, αλλά θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί χωρίς να διστάσουμε”.

“Είμαστε έτοιμοι για διάλογο όμως μην μας φέρνεται ελληνικούς όρους και προϋποθέσεις, με αυτούς του όρους δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο” είπε ο Τσαβούσογλου. Παράλληλα, επιτέθηκε στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, λέγοντας “ότι με αυτές τις δηλώσεις που έκανε έδειξε το επίπεδό του” και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι “παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο στην Ανατολική Μεσόγειο”.

Ακόμα, μίλησε για μειονότητα της Θράκης και είπε ότι η Ελλάδα προωθεί πρόσφυγες και μετανάστες στην Τουρκία και χαρακτήρισε για ακόμα μία φορά την Ελλάδα και την Κύπρο “κακομαθημένες χώρες από την ΕΕ”.

Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu threatens #Greece with use of force, says #Turkey's response won't be an accidental one, but a direct action with no hesitation.



The remarks delivered in a joint presser with visiting #Germany FM Heiko Maas who tries to mediate. pic.twitter.com/6X0qcj02I2