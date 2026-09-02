Χάος στο Πεντάγωνο μετά τις επιλογές Χέγκσεθ: Η παραίτηση Ντρίσκολ και το κενό στην στρατιωτική ηγεσία

Νέα αναταραχή προκαλεί στο Πεντάγωνο η παραίτηση του Νταν Ντρίσκολ, του ανώτατου πολιτικού επικεφαλής του αμερικανικού Στρατού, μετά από μήνες έντονων διαφωνιών με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Η αποχώρησή του έρχεται σε μια δύσκολη περίοδο για τις ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν ήδη σημαντικές αλλαγές στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Ντρίσκολ υπέβαλε την παραίτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα 31.08.2026. Πηγή που γνωρίζει τις απόψεις του ανέφερε ότι θεωρούσε πως ο Πιτ Χέγκσεθ προκαλούσε ζημιά στον Στρατό των ΗΠΑ, η οποία θα μπορούσε να έχει συνέπειες για μία ολόκληρη γενιά.

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Όπως ανέφερε η ίδια πηγή στους Financial Times, ο Ντρίσκολ είχε προσπαθήσει πολλές φορές και με διαφορετικούς τρόπους να λύσει τις διαφωνίες τους. Ωστόσο, πίστευε ότι ο Χέγκσεθ δεν ήταν διατεθειμένος να ακούσει «τα γεγονότα, την αλήθεια ή τη λογική», λόγω της προσωπικής αντιπάθειας που υπήρχε μεταξύ τους.

Η παραίτηση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εσωτερικών συγκρούσεων στο Πεντάγωνο. Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται υπό αυξημένη πίεση εξαιτίας της παρατεταμένης σύγκρουσης με το Ιράν, η οποία επιβαρύνει τόσο τις στρατιωτικές δυνατότητες όσο και τα αποθέματα πυρομαχικών.

Ο Τομ Ράιτ, ανώτερος ερευνητής στο Brookings Institution, χαρακτήρισε την παραίτηση ιδιαίτερα αποκαλυπτική, εκτιμώντας ότι δείχνει πως στο Πεντάγωνο επικρατεί αποδιοργάνωση.

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Στο επίκεντρο η απομάκρυνση του αρχηγού του Στρατού

Μία από τις σημαντικότερες αιτίες της σύγκρουσης ανάμεσα στον Ντρίσκολ και τον Χέγκσεθ ήταν η απομάκρυνση, τον περασμένο Απρίλιο, του αρχηγού του Στρατού, στρατηγού Ράντι Τζορτζ.

Από την έναρξη της δεύτερης προεδρικής θητείας του Τραμπ, ο Χέγκσεθ έχει απομακρύνει ή οδηγήσει στην έξοδο πάνω από 20 στρατηγούς και ναυάρχους, αλλάζοντας σε μεγάλο βαθμό την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

Με την αποχώρηση του Ντρίσκολ, ο αμερικανικός Στρατός μένει πλέον χωρίς μόνιμο πολιτικό επικεφαλής αλλά και χωρίς μόνιμο αρχηγό. Και για τις δύο θέσεις απαιτείται η έγκριση της Γερουσίας.

Κρίσιμο το κενό στην ηγεσία

Η κατάσταση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς ο Στρατός έχει σημαντικό ρόλο στην αντιπυραυλική άμυνα των ΗΠΑ μέσω συστημάτων όπως τα Patriot και THAAD. Παράλληλα, χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες παραμένουν αναπτυγμένοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα στη Μέση Ανατολή.

Ο Κρίστοφερ Μέγκερ, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου επί κυβέρνησης Μπάιντεν, χαρακτήρισε τον Ντρίσκολ έναν από τους λίγους ανώτερους πολιτικούς αξιωματούχους που θεωρούνταν «σχετικά ψύχραιμοι», είχαν την εμπιστοσύνη των στρατιωτών και έκαναν ικανοποιητική δουλειά.

Κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μόνιμος υπουργός Στρατού και μόνιμος αρχηγός δημιουργεί ένα σοβαρό κενό στην ηγεσία, ιδιαίτερα σε περίοδο πολεμικών επιχειρήσεων.

Η κόντρα για τα drones και τον εκσυγχρονισμό του Στρατού

Οι διαφωνίες Ντρίσκολ και Χέγκσεθ δεν αφορούσαν μόνο τα πρόσωπα που θα βρίσκονταν στις κορυφαίες θέσεις. Ο Ντρίσκολ είχε σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες του Πενταγώνου να αναπτύξει φθηνότερα drones, τεχνολογίες αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και νέα αντιπυραυλικά συστήματα.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις απόψεις του, ο Ντρίσκολ θεωρούσε ότι ο Χέγκσεθ προσπαθούσε για προσωπικούς λόγους να εμποδίσει αυτή την προσπάθεια εκσυγχρονισμού.

Υπό την ηγεσία του Ντρίσκολ, ένα τάγμα πεζικού είχε αναλάβει να αναπτύξει και να εντάξει νέες δυνατότητες με drones στις επιχειρήσεις του Στρατού. Ο Χέγκσεθ, όμως, έδωσε τελικά εντολή να διαλυθεί η συγκεκριμένη μονάδα.

Ο Ντρίσκολ, μάλιστα, είχε παρουσιαστεί ως πιθανός διάδοχος του Χέγκσεθ, σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφάσιζε κάποια στιγμή να αντικαταστήσει τον υπουργό Άμυνας.

Αντιδράσεις και από τους Ρεπουμπλικανούς

Η παραίτηση έχει προκαλέσει προβληματισμό ακόμη και μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Νότιας Ντακότα Μάικ Ράουντς δήλωσε «απογοητευμένος» από την αποχώρηση του Ντρίσκολ και έθεσε δημόσια ερωτήματα για την κατάσταση της στρατιωτικής ηγεσίας.

«Πού βρίσκεται η ηγεσία; Είχαμε μερικούς πολύ καλούς στρατηγούς που δεν βρίσκονται πια εκεί και τους οποίους σεβόμασταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χέγκσεθ έχει τοποθετήσει προσωρινά στην κορυφή του Στρατού τον αντιστράτηγο Κρίστοφερ ΛαΝέβ, έναν στενό του σύμμαχο, και θέλει να παραμείνει μόνιμα στη συγκεκριμένη θέση.

Ωστόσο, ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εμφανίζονται ενοχλημένοι από τον τρόπο με τον οποίο απομακρύνθηκε ο στρατηγός Τζορτζ και έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η έγκριση του ΛαΝέβ από τη Γερουσία δεν θα είναι εύκολη.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτική πηγή, οι αντιδράσεις δεν στρέφονται τόσο εναντίον του ίδιου του ΛαΝέβ, όσο εναντίον του Χέγκσεθ και των χειρισμών του στην απομάκρυνση του προηγούμενου αρχηγού.

Η παραίτηση του Ντρίσκολ εκτιμάται ότι μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα στο Πεντάγωνο, την ώρα που προσπαθεί να εξασφαλίσει την έγκριση προϋπολογισμού 1,5 τρισ. δολαρίων, αλλά και δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων επιπλέον χρηματοδότησης για τον πόλεμο με το Ιράν.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται στον Στρατό. Και το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές επιχειρησιακές και οικονομικές προκλήσεις, καθώς οι επιχειρήσεις από την Καραϊβική μέχρι το Ιράν έχουν αυξήσει τη χρήση των πολεμικών πλοίων και έχουν μειώσει τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων.

Ο υπουργός Ναυτικού Τζον Φίλαν απομακρύνθηκε τον Απρίλιο, ενώ ο Τραμπ πρότεινε ως διάδοχό του τον προσωρινό υπουργό Χουνγκ Κάο, πρώην πλοίαρχο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Πυρά των Δημοκρατικών κατά Χέγκσεθ

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, μέλος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων, ζήτησε ουσιαστικά την παραίτηση του Χέγκσεθ, κατηγορώντας τον για κακούς χειρισμούς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και σε άλλα σημεία του κόσμου.

Η ίδια χαρακτήρισε αδιανόητο να απομακρύνονται κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι σε μια περίοδο κατά την οποία οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχιζόμενη σύγκρουση και αντιμετωπίζουν αυξανόμενες προκλήσεις ασφαλείας.

Από την πλευρά της, η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν υποστήριξε ότι ο Χέγκσεθ ενδιαφέρεται κυρίως για την άποψη ενός ανθρώπου, του Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε, όποιος διαφωνεί μαζί του ή τον κάνει να φαίνεται αδύναμος κινδυνεύει να απομακρυνθεί, με την κατάσταση στο Πεντάγωνο να θυμίζει, κατά την ίδια, «μια εκκαθάριση χωρίς τέλος».

Ο Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τον Χέγκσεθ

Παρά τις αντιδράσεις μέσα στο Πεντάγωνο και στο Κογκρέσο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει δημόσια τον υπουργό Άμυνας.

Όταν ρωτήθηκε για τα σενάρια που θέλουν τον Χέγκσεθ να εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Λευκό Οίκο το 2028, ο Τραμπ τον επαίνεσε, λέγοντας ότι «έχει κάνει εξαιρετική δουλειά». Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον του υπουργού Άμυνας είναι στραμμένο στον στρατό και στη φροντίδα του.

Τι είπε ο Ντρίσκολ στην αποχώρησή του

Ο ίδιος ο Νταν Ντρίσκολ απέφυγε, πάντως, να επιτεθεί δημόσια στον Χέγκσεθ στην επίσημη ανακοίνωση της παραίτησής του. Γνωστοποίησε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του την Τετάρτη και δήλωσε ότι είχε το προνόμιο να εργαστεί για τον εκσυγχρονισμό του αμερικανικού Στρατού.

Όπως ανέφερε, στόχος ήταν να γίνει ταχύτερος και αποτελεσματικότερος ο τρόπος με τον οποίο ο Στρατός στελεχώνεται, εκπαιδεύεται και εξοπλίζεται. Μάλιστα, παρά τις πληροφορίες για τις έντονες μεταξύ τους διαφωνίες, ο Ντρίσκολ σημείωσε στην αποχαιρετιστήρια δήλωσή του ότι η πρόοδος που σημειώθηκε δεν θα ήταν δυνατή «χωρίς την υποστήριξη του υπουργού Χέγκσεθ».