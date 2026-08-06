Κόσμος

Fars: Το ιρανικό κοινοβούλιο εξετάζει «μπλόκο» σε πλοία των ΗΠΑ και Ισραήλ από τα Στενά του Ορμούζ – Πρόστιμα έως 20% του φορτίου

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιράν
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Amirhosein Khorgooi/ISNA/West Asia News Agency (WANA) via REUTERS
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Μια ιρανική κοινοβουλευτική επιτροπή εξετάζει ένα προσχέδιο νόμου με το οποίο απαγορεύεται σε αμερικανικά, ισραηλινά και άλλα «εχθρικά» πλοία η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Fars, επικαλούμενο τις δηλώσεις ενός βουλευτή. Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν βασικό αγκάθι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιράν.

Το προσχέδιο νόμου του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ προβλέπει επίσης πρόστιμα ύψους έως και 20% της αξίας του φορτίου, στα πλοία που θα παραβιάζουν τους περιορισμούς.

Ο βουλευτής δήλωσε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμα υπό την εξέταση των ειδικών και ότι το κοινοβούλιο έχει καλέσει εμπειρογνώμονες να υποβάλουν συστάσεις προτού οριστικοποιηθεί το προσχέδιο αυτό.

Ακόμα ανέφερε ότι οι χώρες και τα άτομα που «έχουν προκαλέσει ζημιά στο Ιράν» δεν θα λαμβάνουν άδεια διέλευσης έως ότου καταβληθεί αποζημίωση, πρόσθεσε σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, IRIB.

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