FDA: Δεν ενέκρινε τη λευκοβορίνη για τη θεραπεία του αυτισμού – Είχε εγκριθεί από τον Τραμπ

Πέντε μήνες αφότου η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες ότι ενέκρινε μια μη αποδεδειγμένη θεραπεία για ορισμένες μορφές αυτισμού, ο αμερικανικός οργανισμός τροφίμων και φαρμάκων (FDA) έκανε στροφή 180 μοιρών σήμερα.

Η χορήγηση φολινικού οξέος ή λευκοβορίνης παραμένει μη εγκεκριμένη για ορισμένες μορφές αυτισμού, μιας νευροαναπτυξιακής διαταραχής που επηρεάζει τον τρόπο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, αναφέρει ο FDA σε αντίθεση με όσα είχε αναγγείλει η κυβέρνηση.

Η λευκοβορίνη, που μέχρι τώρα χορηγείτο για την αντιμετώπιση ορισμένων παρενεργειών της χημειοθεραπείας, στο εξής θα επιτρέπεται να δίνεται και σε ασθενείς που πάσχουν από εγκεφαλικό έλλειμμα φυλλικού οξέος, ένα σπάνιο, γενετικό σύνδρομο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο 2025, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο, ότι η «νέα θεραπεία» δίνει ελπίδα «σε πολλούς γονείς αυτιστικών παιδιών ότι υπάρχει η πιθανότητα να βελτιωθεί η ζωή τους».

Η ιατρική και επιστημονική κοινότητα των ΗΠΑ είχε καταδικάσει τότε την αμφισβήτηση, εκ μέρους της κυβέρνησης, της παρακεταμόλης και των εμβολίων και επέκρινε ως «υπερβολικά πρόωρη» την έγκριση της λευκοβορίνης για τη θεραπεία του αυτισμού. Μολονότι ορισμένες μελέτες, σε πολύ μικρό αριθμό ασθενών, έδειξαν ότι η λήψη φολινικού οξέος θα μπορούσε να βοηθήσει να περιοριστούν ορισμένες δυσκολίες στην επικοινωνία ή την αλληλεπίδραση, οι οποίες σχετίζονται με τον αυτισμό, για την απόδειξη αυτής της θεωρίας απαιτούνται ακόμη πολλές έρευνες.

Η έγκριση του φαρμάκου σε αυτό το στάδιο θα μπορούσε «να δώσει ψεύτικές ελπίδες» σε γονείς και παιδιά, προειδοποίησαν δεκάδες ειδικοί στο αυτιστικό φάσμα, με κοινή επιστολή τους.

Παρά τη βούληση του Ντόναλντ Τραμπ να εγκριθεί η θεραπεία, η FDA έκανε πίσω, λόγω των «ανεπαρκών δεδομένων», σχολίασε ένα στέλεχός της στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ορισμένα αυτιστικά άτομα θα μπορούσαν πάντως να λάβουν φολινικό οξύ, εάν πάσχουν από εγκεφαλικό έλλειμμα φυλλικού οξέος ή αν ο γιατρός τους συνταγογραφήσει αυτή τη θεραπεία, εκτός των εγκεκριμένων.