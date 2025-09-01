Φεστιβάλ «Burning Man»: Νεκρός άνδρας μέσα σε λίμνη αίματος – Σε εξέλιξη έρευνα για ανθρωποκτονία

Σοκ στο φεστιβάλ Burning Man στη Νεβάδα των ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό νεκρού άνδρα «μέσα σε μια λίμνη αίματος» το βράδυ του Σαββάτου (30/08/2025), την ώρα που το τεράστιο ξύλινο ομοίωμα σε σχήμα ανθρώπου παραδιδόταν στις φλόγες στην έρημο, σύμφωνα με τις Αρχές. Οι Αρχές διερευνούν πλέον τον θάνατο αυτό ως ανθρωποκτονία.

Η σορός εντοπίστηκε λίγο μετά τις 21:00 το Σάββατο στο μουσικοκαλλιτεχνικό φεστιβάλ της ερήμου Black Rock, περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια του Ρίνο, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Pershing στις ΗΠΑ.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε την ώρα που το τεράστιο ξύλινο ομοίωμα στο κέντρο του φεστιβάλ είχε τυλιχθεί στις φλόγες, σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές τελετουργίες της διοργάνωσης. Ένας συμμετέχων ειδοποίησε αστυνομικό, λέγοντας ότι είδε «έναν άνδρα ξαπλωμένο μέσα σε λίμνη αίματος».

Σύμφωνα με το Skynews, οι αρχές απέκλεισαν τον χώρο, τον οποίο αντιμετωπίζουν ως τόπο εγκλήματος, και πήραν καταθέσεις από αρκετούς παρευρισκόμενους. Η σορός, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί, μεταφέρθηκε στον ιατροδικαστή. Το φεστιβάλ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τη Δευτέρα στις 6 μ.μ. τοπική ώρα (ξημερώματα Τρίτης ώρα Ελλάδας).

«Αν και το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί μεμονωμένο έγκλημα, όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να παραμένουν σε εγρήγορση για το περιβάλλον τους και τα άτομα γύρω τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη.

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η έρευνα είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

Οι διοργανωτές του Burning Man δήλωσαν ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές και κάλεσαν το κοινό να μην παρεμβαίνει στην έρευνα. «Η ασφάλεια και η ευημερία της κοινότητάς μας είναι υψίστης σημασίας», σημείωσαν, προσθέτοντας ότι υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες υποστήριξης, μεταξύ αυτών και ομάδα ψυχολογικής βοήθειας, ενώ παρέχεται και δωρεάν Wi-Fi για επικοινωνία με συγγενείς και φίλους.

Το Burning Man αποτελεί ένα φεστιβάλ αυτοέκφρασης, που κορυφώνεται με την καύση του ξύλινου ομοιώματος ύψους περίπου 12 μέτρων. Η ιστορία του ξεκινά από το 1986, όταν μια μικρή ξύλινη φιγούρα οκτώ ποδιών πυρπολήθηκε στην παραλία Baker του Σαν Φρανσίσκο, πριν εξελιχθεί στη σημερινή παγκόσμια διοργάνωση στην έρημο της Νεβάδα.