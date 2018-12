Φλέγεται το Παρίσι – 95 τραυματίες – Τουλάχιστον 224 συλλήψεις διαδηλωτών με “Κίτρινα Γιλέκα” – Video

Θέατρο σκηνών αντάρτικου πόλης στο περιθώριο της κινητοποίησης των “Κίτρινων Γιλέκων” στο Παρίσι, ενώ διαδηλωτές έκλεψαν αυτόματο τουφέκι από όχημα της αστυνομίας, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.

Από την Οπερά στη λεωφόρο Φος περνώντας από την οδό Ριβολί και τη λεωφόρο Οσμάν, αρκετές κοσμοπολίτικες συνοικίες της γαλλικής πρωτεύουσας έγιναν το Σάββατο (1.12.2018) ένα τεράστιο πεδίο μάχης, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η διεύθυνση της παρισινής αστυνομίας ανακοίνωσε ότι έγιναν 224 συλλήψεις μετά τα βίαια επεισόδια.

Έκλεισαν 19 σταθμοί του μετρό, ενώ φωτιά εκδηλώθηκε σε κτίριο κοντά στο Μέγαρο των Ηλυσίων, η οποία έσβησε από την Πυροσβεστική.

“Είμαι συγκλονισμένος από τις επιθέσεις που έγιναν στα σύμβολα της Γαλλίας”, δήλωσε ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ στους δημοσιογράφους. “Είμαστε προσηλωμένοι στον διάλογο, αλλά και στον σεβασμό του νόμου”, τόνισε.

Δύο ιστορικά πολυκαταστήματα στο κεντρικό Παρίσι, οι Γκαλερί Λαφαγιέτ και το Πρεντάν έκλεισαν τις πόρτες τους λόγω της κλιμακούμενης βίας στην πρωτεύουσα μεταξύ των διαδηλωτών που διαμαρτύρονται για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, δήλωσαν στο Reuters εκπρόσωποι των δυο καταστημάτων.

Το μεσημέρι διαδηλωτές στην Αψίδα του Θριάμβου τραγουδούσαν τη Μασσαλιώτιδα καλώντας σε παραίτηση τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

“Οι ταραχές και η βία που βλέπουμε στο Παρίσι είναι απαράδεκτες και οι διαδηλωτές πρέπει να αντιταχθούν στις εξτρεμιστικές ομάδες που επωφελούνται από την κατάσταση υπονομεύοντας τις εύλογες καταγγελίες των “κίτρινων γιλέκων””, δήλωσε η υπουργός Υγείας Ανιές Μπιζίν.

Τα πρώτα επεισόδια ξέσπασαν στο ύψος των Ηλυσίων Πεδίων. Γύρω στις 9 π.μ. (τοπική ώρα), διαδηλωτές επιχείρησαν να παραβιάσουν ένα σημείο ελέγχου στην πλατεία Ετουάλ προκαλώντας την απάντηση των δυνάμεων της τάξης, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Αφού διαλύθηκαν στην πλατεία της Αψίδας του Θριάμβου, οι διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους φορούσαν κουκούλες και μάσκες, κατέφυγαν στις γύρω λεωφόρους, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε μια απ’ αυτές, στη λεωφόρο Μακ-Μαόν, κάδοι σκουπιδιών ανατράπηκαν και πυρπολήθηκαν στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, η τρίτη ημέρα εθνικής κινητοποίησης των “Κίτρινων Γιλέκων” είχε περισσότερους από 75.000 διαδηλωτές.

Η πρώτη ημέρα εθνικής δράσης που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου είχε 282.000 και η δεύτερη 106.000, από τους οποίους οι 8.000 ήταν στο Παρίσι, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

WATCH: Cars are being set ablaze across Paris as demonstrations continue against proposed French fuel taxes #GiletsJaunes pic.twitter.com/ZkCHMO0lHq

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) December 1, 2018