Φλόριντα: Αεροπλάνο προσγειώθηκε πάνω σε αυτοκίνητο – Με λίγα τραύματα σώθηκε η οδηγός, δείτε βίντεο

Χωρίς ούτε μία γρατζουνιά ο πιλότος και ο επιβάτης του αεροπλάνου
Αεροπλάνο

Συγκλονιστική αναγκαστική προσγείωση από τον πιλότο ενός διθέσιου αεροπλάνου, στη Φλόριντα. Ο χειριστής αναγκάστηκε να κατεβάσει το αεροπλάνο στη μέση αυτοκινητόδρομου και συγκεκριμένα πάνω σε αυτοκίνητο, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού του.

Το απίστευτο περιστατικό έγινε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (08.12.2025) στην κομητεία Μπρέβαρντ στη Φλόριντα, με τις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν το εξωπραγματικό μήνυμα πως ένα αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο μάρκας Toyota.

H προσγείωση πάνω στο αυτοκίνητο καταγράφηκε από κάμερα οχήματος που βρίσκονταν στο σημείο. Όπως φαίνεται στα πλάνα, το αεροπλάνο ξεκινά να χάνει ύψος και σαν από «επιλογή» προσγειώνεται πάνω στο εν κινήσει αυτοκίνητο. Στη συνέχεια το αεροπλάνο σέρνεται στον αυτοκινητόδρομο και πέφτει πάνω στις προστατευτικές μπάρες.

Η 57χρονη οδηγός του αυτοκινήτου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Viera με ελαφρά τραύματα.

Ο 27χρονος πιλότος από το Ορλάντο και ο 27χρονος επιβάτης του από το Τεμπλ Τέρανς δεν τραυματίστηκαν.

Κόσμος
