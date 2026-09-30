Πρέσβης του Ισραήλ για τη Flydubai: «Ακούστε τα κλάματα των παιδιών» – Συγκλονιστικά βίντεο από την πτήση

Σε ευθεία σύνδεση του σοβαρού περιστατικού στο αεροσκάφος Flydubai με την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου προχώρησε η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι.

Σε εκτενή ανάρτησή της, η πρέσβης του Ισραήλ αναφέρεται στις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο αεροσκάφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα υποστήριξε ότι η κατάσταση θα μπορούσε, κατά την εκτίμησή της, να είχε οδηγήσει σε μια νέα μεγάλη αεροπορική τραγωδία.

«Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροσκάφος της Flydubai, καθ’ οδόν προς το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου», γράφει χαρακτηριστικά.

Η ίδια περιγράφει τις φωνές και τα κλάματα των επιβατών, καλώντας τους αναγνώστες να φανταστούν ότι στη θέση των επιβατών βρίσκονται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως σημειώνει, το αεροσκάφος φέρεται να έχασε απότομα ύψος, ενώ μέσα στην καμπίνα επικράτησαν σκηνές πανικού.

Η αναφορά στη βοήθεια των επιβατών

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Ισραηλινή πρέσβης στους επιβάτες που, σύμφωνα με την ίδια, παρενέβησαν για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Όπως αναφέρει, σε συνάντησή της στην Αθήνα ένας άνθρωπος τον οποίο χαρακτηρίζει «σοφό» τής επισήμανε ότι η παρουσία Ισραηλινών επιβατών συνέβαλε στην αντιμετώπιση του περιστατικού, καθώς μεταξύ τους υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν πώς να επέμβουν.

Η ίδια κάνει λόγο για επιβάτες που παρενέβησαν, έναν γιατρό που έσπευσε να προσφέρει βοήθεια, αλλά και ένα άτομο που, όπως υποστηρίζει, κατάφερε να αναλάβει τον έλεγχο του πιλοτηρίου.

«Όμως ήταν προορισμένο να τελειώσει διαφορετικά», σημειώνει, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Το περιστατικό στην πτήση

Το συμβάν σημειώθηκε σε πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, μέσα στο αεροσκάφος σημειώθηκε σοβαρή αντιπαράθεση στο πιλοτήριο, ενώ το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος.

Μαρτυρίες επιβατών κάνουν λόγο για κραυγές, κλάματα παιδιών και εικόνες πανικού, ενώ επιβάτες φέρεται να παρενέβησαν προκειμένου να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στη Σαουδική Αραβία.

Η πρέσβης του Ισραήλ αποδίδει το περιστατικό σε «τζιχαντιστική τρομοκρατία» και το συνδέει με την υποκίνηση μίσους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τέτοιες ενέργειες στοχεύουν όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και τις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Τα ακριβή αίτια και τα κίνητρα του περιστατικού, ωστόσο, αποτελούν αντικείμενο της επίσημης έρευνας.

Footage taken by a passenger aboard the flydubai flight from Dubai to Tel Aviv after the plane took a rapid plunge. pic.twitter.com/O3vd5644pL — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 30, 2026

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η Πνινάτ Γιανάι υποστηρίζει ότι η τρομοκρατία δεν θα πρέπει να καθορίσει το μέλλον των σχέσεων του Ισραήλ με τις χώρες που έχουν υπογράψει τις Συμφωνίες του Αβραάμ, τονίζοντας ότι οι δεσμοί που έχουν οικοδομηθεί είναι, όπως αναφέρει, ισχυρότεροι από το μίσος.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Ακούστε τα κλάματα στο βάθος. Τα κλάματα των μωρών. Τα κλάματα των παιδιών. Τη μητέρα που προσπαθεί να διώξει τον φόβο και να τους μιλήσει για άλλα πράγματα, όμως ακόμη και η δική της φωνή παραμένει τρομοκρατημένη.

Ακούτε το κλάμα αυτού του μωρού; Το κλάμα του παιδιού;

Τώρα κλείστε για μια στιγμή τα μάτια σας και φανταστείτε ότι αυτή είναι η δική σας οικογένεια. Τα δικά σας παιδιά. Καθ’ οδόν για διακοπές, για μια οικογενειακή επίσκεψη ή για οποιονδήποτε άλλο προορισμό.

Το αεροπλάνο ξαφνικά βυθίζεται προς το έδαφος και ξέρετε ότι πρόκειται να χάσετε τη ζωή σας μαζί με άλλους 178 ανθρώπους.

Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροσκάφος της Flydubai, καθ’ οδόν προς το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου.

Έτσι μοιάζει το μίσος όταν φτάνει στο αποκορύφωμά του μέσα σε ένα πυρετώδες μυαλό.

Έτσι μοιάζει η υποκίνηση όταν εξελίσσεται σε απόφαση να προκληθεί μια καταστροφή. Και αυτή τη φορά μέσα στο μυαλό ενός πιλότου, γιατί το μίσος της ισλαμιστικής τρομοκρατίας δεν σταματά σε ένα πρόσωπο ή σε κάποιο άλλο και ακριβώς εκεί βρίσκεται ο κίνδυνος που κρύβει.

Και όπως μου είπε σήμερα ένας σοφός άνθρωπος σε μία από τις συναντήσεις μου στην Αθήνα, η τύχη ήταν ότι, εφόσον υπήρχαν Ισραηλινοί εκεί, υπήρχαν και μαχητές που ήξεραν πώς να τον εξουδετερώσουν και να αποτρέψουν την καταστροφή.

Υπήρχαν λοιπόν μαχητές εκεί, υπήρχε επίσης ένας γιατρός που έσπευσε να βοηθήσει και υπήρχε και κάποιος που ανέλαβε τον έλεγχο του πιλοτηρίου.

Όμως ήταν προορισμένο να τελειώσει διαφορετικά.

Ο πολιτισμένος κόσμος δεν μπορεί να αντέξει την υποκίνηση οποιουδήποτε είδους. Η υποκίνηση είναι το καύσιμο των καταστροφών που χτίζονται αργά, μέσα στο σκοτάδι. Μην αφήνετε την υποκίνηση να κυριαρχήσει στους δρόμους σας.

Η τζιχαντιστική τρομοκρατία προσπαθεί με κάθε τρόπο να πλήξει το Ισραήλ, να υπονομεύσει τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ και να σπείρει φόβο και μίσος ανάμεσα στους λαούς.

Όμως δεν θα τα καταφέρει.

Καμία πλευρά δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατία να υπαγορεύσει το μέλλον των σχέσεων ανάμεσα σε εμάς και στις χώρες με τις οποίες υπογράψαμε αυτή τη σημαντική συμφωνία. Οι δεσμοί που έχουν οικοδομηθεί είναι ισχυρότεροι από το μίσος και η δέσμευση να συνεχίσουμε να τους ενισχύουμε είναι ισχυρότερη από κάθε προσπάθεια να πληγούν».