Φορτηγό έπεσε σε πεζούς στη Βοστώνη – Τουλάχιστον 6 τραυματίες

Το απόγευμα (ώρα Ελλάδας) της Τρίτης (1/4/25) ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε ανθρώπους στη Βοστώνη τραυματίζοντας τουλάχιστον 6 σύμφωνα με το CNN ενώ οι δύο από αυτούς, είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Το περιστατικό με το φορτηγό, έγινε κοντά στη διασταύρωση της λεωφόρου Χάρισον και της οδού Κνήλαντ, στη Βοστώνη, με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας να δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για τυχαίο περιστατικό ή για τρομοκρατική ενέργεια.

Ωστόσο πηγές ανέφεραν στο CNN ότι οι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση, προσανατολίζονται στο σενάριο του ατυχήματος…

Σύμφωνα με διασώστες στη Βοστώνη, τέσσερις άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ σε άλλους δύο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος.

Please advise of the recent collision between Harrison Ave and Tyler Street on Kneeland Ave.



Streets are still closed on this section, use alternative routes to get into Chinatown and Downtown Boston.#mapoli #boston pic.twitter.com/jTFGt8lgrp