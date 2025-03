Φωτιά σε αεροπλάνο της American Airlines μετά την προσγείωσή του στο Ντένβερ: Η δραματική στιγμή με επιβάτες να στέκονται όρθιοι στο φτερό

Κινητήρας επιβατικού αεροπλάνου της American Airlines πήρε φωτιά αφού εξετράπη από το δρομολόγιο που εκτελούσε κι έκανε κατεπείγουσα προσγείωση στο Ντένβερ (Τέξας, νότιες ΗΠΑ) χθες Πέμπτη (13.03.25), με αποτέλεσμα να χρειαστεί εσπευσμένη απομάκρυνση των επιβατών, χωρίς πάντως να αναφερθούν τραυματισμοί, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Το δικινητήριο αεροπλάνο που εκτελούσε την πτήση 1006 της American Airlines, τύπου Boeing 737-800, είχε αναχωρήσει το Κολοράντο Σπρινγκς για το Ντάλας στις ΗΠΑ.

Ωστόσο αναγκάστηκε να προσγειωθεί σε άλλο αεροδρόμιο από αυτό που ήταν ο προορισμός του περί τις 17:15 (τοπική ώρα· στη 01:15 σήμερα ώρα Ελλάδας), διότι οι χειριστές αντιλήφθηκαν δονήσεις στον δεξιό κινητήρα, εξήγησε η FAA.

Στα social media κυκλοφορούν δραματικά στιγμιότυπα με επιβάτες όρθιους πάνω σε φτερό προτού απομακρυνθούν καθώς αναδίδονται καπνοί από τη μηχανή.

BREAKING: An American Airlines plane caught fire at Denver International Airport forcing passengers running.



Why does it seem like airline safety is plummeting under Trump? Maybe it's because he's making cuts to airline safety? pic.twitter.com/en9sK1hHuJ
March 14, 2025

Η διεύθυνση της εταιρείας διαβεβαίωσε πως το αεροσκάφος προσγειώθηκε «με ασφάλεια» και «τροχοδρόμησε ως πύλη» του διεθνούς αεροδρομίου του Ντένβερ αφού αντιμετώπισε «πρόβλημα σχετιζόμενο με μηχανή», ευχαριστώντας τα «μέλη του πληρώματος» και την «ομάδα της στο Ντένβερ» για τον «ταχύ και αποφασιστικό» τρόπο που ενήργησαν για να εγγυηθούν «την ασφάλεια» των επιβαινόντων —των «πελατών», όπως το έθεσε— και όσων βρίσκονταν στο έδαφος, που αποτελούσε την «προτεραιότητα».

An American Airlines plane erupts in flames at Denver Airport following an engine failure, sending thick black smoke billowing into the air.



Passengers were safely removed from the airplane.



Rescuers are now rushing to the scene. pic.twitter.com/gxumWtkIuj — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) March 14, 2025

Στο Boeing επέβαιναν 172 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Η FAA ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για το συμβάν.

Η Boeing απέφυγε να σχολιάσει, παραπέμποντας στον αερομεταφορέα και στην ομάδα που διενεργεί την έρευνα.

American Airlines flight 4012 caught fire after an engine failed…. Plane was diverted to Denver.



My mom was on this flight. THANK YOU GOD that they are alive. pic.twitter.com/4wBsFlj4TU — Alexandria Cullen (@AlexandriaCTV) March 14, 2025

Η φωτιά στο 737 ακολουθεί σειρά αεροπορικών τραγωδιών που ήγειραν ερωτήματα για την ασφάλεια των αερομεταφορών στις ΗΠΑ.

Τα πλέον πολύνεκρα σημειώθηκαν την 30ή Ιανουαρίου, όταν σύγκρουση αεροπλάνου της γραμμής με στρατιωτικό ελικόπτερο στην Ουάσιγκτον είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 άνθρωποι, και την 1η Φεβρουαρίου, όταν αεροσκάφος ιατρικών διακομιδών συνετρίβη σε συνοικία της Φιλαδέλφειας με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, έξι επιβαίνοντες στο αεροσκάφος κι ένας στο έδαφος.