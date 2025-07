Φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Ιράκ: 60 νεκροί από την πύρινη κόλαση, πάνω από 10 οι αγνοούμενοι – Δείτε βίντεο

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Ιράκ όπου τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο, αργά την Τετάρτη (16.07.2025).

Πέρα από τους νεκρούς, υπάρχουν και πολλοί τραυματίες αλλά και 11 οι οποίοι αγνοούνται. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο 5όροφο εμπορικό κέντρο της πόλης Κουτ, στο ανατολικό Ιράκ.

Ανάμεσα στα θύματα είναι αρκετές γυναίκες και παιδιά.



«Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε περίπου 50 ανθρώπους, νεκρούς και τραυματίες, στην τραγική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σ’ ένα εμπορικό κέντρο» δήλωσε ο κυβερνήτης Μοχάμεντ αλ-Μιγιάχι στο επίσημο ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA.

The first moments of the fire at the hypermarket mall in Kut #Iraq_News #Kut #fireaccident pic.twitter.com/BdYOixMgvM

Στα πλάνα που βγήκαν στο φως φαίνεται το κτίριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες και τους πυροσβέστες να πασχίζουν να τις θέσουν υπό έλεγχο.

#BREAKING: At least 50 people, mostly women and children, were killed in a fire that broke out early Thursday at a shopping mall in the city of Kut, Iraq’s Wasit province, Governor Mohammed Jameel al-Miyahi announced. The blaze has since been brought under control.



Social… pic.twitter.com/c5dZF9hukx