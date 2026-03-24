Κόσμος

«Φρένο» του Ιράν στον Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις: «Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε μέχρι την πλήρη νίκη»

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι περήφανες και ακλόνητες στην υπεράσπιση της ακεραιότητας του Ιράν», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν
Φρουροί της Επανάστασης
Official Iranian President website/Handout via REUTERS

Συνεχίζει το «παιχνίδι» των απειλών το Ιράν το οποίο προειδοποιεί τις ΗΠΑ πως δεν θα σταματήσει να πολεμά, μέχρι να καταφέρει ολοκληρωτική νίκη.

Λίγες ώρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως ΗΠΑ και Ιράν έχουν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο ιρανικός στρατός έβαλε «φρένο» τονίζοντας πως η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να «τραβήξει» τον πόλεμο μέχρι να βγει νικήτρια.

«Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι περήφανες, ακλόνητες στην υπεράσπιση της ακεραιότητας του Ιράν και αυτή η πορεία θα συνεχιστεί μέχρι την πλήρη νίκη», δήλωσε ο Ali Abdollahi Aliabadi εκπρόσωπος της ανώτατης στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Khatam-al Anbiya.

Ο στρατηγός δεν περιέγραψε καν πώς μπορεί να μοιάζει μια «πλήρης νίκη», αλλά φαίνεται πιθανό ότι αυτές οι δηλώσεις ήταν μήνυμα για το «θρίλερ» που έχει προκύψει με τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

Το Ιράν έχει ξεκαθαρίσει πως σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά του, δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις. Υποστήριξε πως ο μοναδικός που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο είναι η Τεχεράνη, παρά τις μεγαλοπρεπείς δηλώσεις Τραμπ και Νετανιάχου.

Ουκρανικό το «ύποπτο» drone που συνετρίβη σε λίμνη στη Λιθουανία - Ξέφυγε από την πορεία του
Η Λιθουανία, που είναι χώρα μέλος του NATO, ζήτησε πέρυσι από τη συμμαχία ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας αφότου στρατιωτικά drones από τη Λευκορωσία έπεσαν στο έδαφός της δύο φορές τον Ιούλιο του 2025
Ο Τραμπ θέλει συμφωνία με το Ιράν – «Απίθανη η επιτυχία των συνομιλιών», λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι
Ισραηλινοί κύκλοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί ως προς τις πιθανότητες επιτυχίας, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη δύσκολα θα αποδεχθεί βασικές προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική πλευρά
Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό
