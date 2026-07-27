Γαλλία: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στο Παρίσι – Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης

Τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν σε επίθεση ενός άνδρα με δύο μαχαίρια στο Παρίσι το μεσημέρι της Δευτέρας (27.07.2026), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο δράστης της επίθεσης με το μαχαίρι συνελήφθη αμέσως από αστυνομικό που δεν βρισκόταν σε υπηρεσία τη στιγμή εκείνη. Τα γεγονότα έλαβαν χώρα κοντά στην Place de Clichy, στο βόρειο Παρίσι.

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Οι τρεις τραυματίες έλαβαν πρώτες βοήθειες από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για τρεις γυναίκες.

Δύο από τις τρεις γυναίκες έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα.