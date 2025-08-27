Γαλλία: Αντιμέτωπος με μία εκκολαπτόμενη πολιτική κρίση ο Μακρόν – Προσπάθειες να καθησυχάσει τις αγορές

Ο Εμανουέλ Μακρόν βρίσκεται μπροστά σε μία εκκολαπτόμενη νέα πολιτική κρίση στη Γαλλία.

Ο γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ανέφερε πως θα υποστηρίξει την επικείμενη διοργάνωση ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση δηλώνοντας πως δεν υπάρχει «ούτε άρνηση της πραγματικότητας ούτε καταστροφολογία» σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας.

Μόλις 8 μήνες μετά τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον γάλλο πρωθυπουργό, Φρανσουά Μπαϊρού, κινδυνεύσει με πτώση για τους ίδιους λόγους που είχαν οδηγήσει στην ανατροπή και του προκατόχου του, του Μισέλ Μπαρνιέ, δηλαδή την αδυναμία του να περάσει έναν προϋπολογισμό, παρά τη σοβαρότητα του διακυβεύματος και τον «άμεσο κίνδυνο» που συνιστά, όπως λέει, «η εξάρτηση από το (ογκώδες) χρέος».

Ο Μπαϊρού, δεν μένει με «σταυρωμένα χέρια» και προσπαθεί να πείσει τους Σοσιαλιστές να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στις αρχές Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης αρχίζουν ήδη να εξετάζουν πώς θα κινηθούν στη «μετά Μπαϊρού εποχή».

Σήμερα Τετάρτη, 27.08.2025, στο υπουργικό συμβούλιο, ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την «πλήρη υποστήριξή» του στην κίνηση Μπαϊρού. Σύμφωνα με την κυβερνητική εκπρόσωπο Σοφί Πριμάς, ο πρόεδρος Μακρόν έκρινε ότι ο Φρανσουά Μπαϊρού «ούτε αρνείτο την πραγματικότητα ούτε καταστροφολογούσε» για την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας και ζήτησε «υπευθυνότητα από τα κόμματα που επιθυμούν να κυβερνήσουν».

Σχετικά με την πτώση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα στις γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων μπροστά στην νέα πολιτική κρίση, ο Μακρόν δήλωσε στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του ότι η Γαλλία είναι σταθερή, σύμφωνα με την Πριμάς. «Η Γαλλία είναι μια σταθερή χώρα με σταθερή οικονομία… αλλά πρέπει να αναλάβουμε τα ηνία του πεπρωμένου μας», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος, αναφερόμενη σε δηλώσεις του Μακρόν. «Είναι ένα ισχυρό μήνυμα που στέλνουμε στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι θέλουμε να έχουμε μια Γαλλία που είναι ακόμη πιο σταθερή». Ο Μακρόν δεν συζήτησε την επιλογή διάλυσης του Κοινοβουλίου στη συνάντηση, πρόσθεσε η κυβερνητική εκπρόσωπος.

Ο Μπαϊρού υποσχέθηκε την Τρίτη να αγωνιστεί «σαν σκυλί» για να αποτρέψει την πτώση της κυβέρνησης.

Το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανέρχεται στο 114% του ΑΕΠ της, είναι δηλαδή το τρίτο μεγαλύτερο στην ευρωζώνη, έπειτα από εκείνα της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Με σκοπό να καθησυχάσει, ο υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ διαβεβαίωσε την Τρίτη ότι η Γαλλία «σήμερα δεν απειλείται από καμία παρέμβαση, ούτε του ΔΝΤ, ούτε της ΕΚΤ, ούτε κανενός άλλου διεθνούς οργανισμού». Υπενθυμίζεται πως ο Λομπάρ κληθείς να σχολιάσει το ενδεχόμενο να ζητηθεί παρέμβαση του ΔΝΤ, είχε πει ότι «είναι ένας κίνδυνος που βρίσκεται μπροστά μας».