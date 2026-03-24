Γαλλία: «Απρόβλεπτος σύμμαχος οι ΗΠΑ, δεν μας ενημερώνουν», λέει ο επικεφαλής των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων

Το μήνυμα πως οι ΗΠΑ παραμένουν χώρα – σύμμαχος της Γαλλίας αλλά οι πρακτικές τους προκαλούν πρόβλημα στα συμφέροντα και στην ασφάλεια του Παρισιού, έστειλε σήμερα (24.03.2026) ο αρχηγός των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο πτέραρχος Φαμπιάν Μαντόν, απαντώντας σε φόρουμ για την ασφάλεια και την άμυνα στη Γαλλία, ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ έχουν γίνει απρόβλεπτος σύμμαχος, γεγονός που έχει αντίκτυπο στα συμφέροντα της χώρας.

«Εκπλαγήκαμε από έναν Αμερικανό σύμμαχο, ο οποίος παραμένει σύμμαχος, αλλά γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτος και δεν νοιάζεται καν να μας ενημερώσει όταν αποφασίζει να εξαπολύσει στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε συγκεκριμένα.

«Αυτό έχει αντίκτυπο στην ασφάλειά μας και στα συμφέροντά μας», πρόσθεσε.

«Επεμβήκαμε στο Αφγανιστάν έπειτα από αίτημα των Αμερικανών, οι οποίοι επικαλέσθηκαν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, και επέλεξαν να αποσυρθούν χωρίς να μας ενημερώσουν», συμπλήρωσε ο πτέραρχος.

«Αποφάσισαν τώρα να επέμβουν στη Μέση Ανατολή χωρίς να μας ενημερώσουν. Εντούτοις η άμεση φροντίδα των γαλλικών ένοπλων δυνάμεων ήταν να βρουν λύσεις για να προστατεύσει η Γαλλία τους πολίτες της που βρίσκονταν στην περιοχή», κατέληξε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας..