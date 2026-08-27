Νορβηγία: «Εξαιρετικά σοβαρή» η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ

«Εξαιρετικά σοβαρή» κρίνεται η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, 89 ετών, που νοσηλεύεται από τις 17 Αυγούστου στο Εθνικό Νοσοκομείο του Όσλο λόγω των επιπλοκών της ασθένειας του αίματος από την οποία πάσχει, ανακοίνωσε το βασιλικό παλάτι της Νορβηγίας.

Ο βασιλιάς Χάραλντ που ανέβηκε στον θρόνο το 1991 έχει εδώ και χρόνια σημαντικά προβλήματα υγείας, αλλά έχει αρνηθεί να παραιτηθεί παραχωρώντας τον θρόνο της Νορβηγίας στον γιο και διάδοχό του πρίγκιπα Χάακον.

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Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του βασιλιά Χάραλντ συμπίπτει με μία περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας πλήττεται από σκάνδαλα που συνδέονται με την σύζυγο του Χάακον πριγκίπισσα διάδοχο Μέτε-Μάριτ.

Η δημοσίευση στα τέλη του Ιανουαρίου στις ΗΠΑ των εγγράφων του φακέλου του Τζέφρι Επστιν έφερε στο φως την αλληλογραφία της μαζί του κατά την περίοδο 2011 – 2014, όταν ήταν ήδη καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα.

Η πριγκίπισσα έχει βρεθεί επίσης αντιμέτωπη με τις δικαστικές περιπέτειες του γιου της από προηγούμενη σχέση, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι.

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Ο 29χρονος καταδικάσθηκε τον Ιούνιο σε φυλάκιση 4 ετών για δύο βιασμούς και 32 ακόμη κατηγορίες για βία. Εχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης.

Η ίδια η Μέτε-Μάριτ πάσχει από ανίατη πνευμονική νόσο και υποβλήθηκε τον Ιούλιο σε μεταμόσχευση πνευμόνων.