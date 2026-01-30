Γαλλία: Επιστρέφει στις θάλλασες τάνκερ που συνδέεται με τον ρωσικό «σκιώδη» στόλο – «Θα αλλάξω το νόμο» είπε ο Μακρόν σε Ζελένσκι

Απρόσμενη τροπή πήρε η υπόθεση κατάσχεσης ενός τάνκερ από τις γαλλικές δυνάμεις, λόγω σχέσης του με τον λεγόμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο» αφού η Γαλλία θα το αφήσει τελικά να επιστρέψει στις θάλασσες, μια εξέλιξη που δυσαρέστησε τον Εμάνουελ Μακρόν.

Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος επικοινώνησε στον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες Πέμπτη (29.01.2026) ότι Γαλλία θα αναγκαστούν, «για νομικούς λόγους», θα «απελευθερώσει» το τάνκερ Grinch, το οποίο θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στο ρωσικό στόλο «φάντασμα» για την παράνομη μεταφορά πετρελαίου που έχει υποστεί κυρώσεις λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα Le Monde, επικαλούμενη δημοσίευμα από την ουκρανική εφημερίδα Yevropeyska Pravda, ο Γάλλος πρόεδρος υποσχέθηκε στον Ουκρανό ομόλογό του ότι θα μεταρρυθμιστεί η υφιστάμενη νομοθεσία ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι τα πλοία του ρωσικού σκιώδους στόλου θα μπορούν να κατασχεθούν.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι ο Ουκρανός πρόεδρος εκτιμά πως αυτό είναι «ένα ζήτημα που αφορά κυρίως τα βόρεια ναυτικά κράτη» και ότι διαβλέπει μια τάση «προς λύσεις που αναμφίβολα θα περιπλέξουν τα πράγματα για τους Ρώσους».

Το Grinch, το οποίο κατασχέθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2026 στη Μεσόγειο και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μασσαλίας, είναι το δεύτερο πλοίο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και ακινητοποιείται από τις γαλλικές αρχές, μετά το Boraçay στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Η κράτηση του Ινδού καπετάνιου ήρθη προχθές, Τετάρτη (28.01.2026) από την εισαγγελία της Μασσαλίας, η οποία – όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα – ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για «μη ανύψωση σημαίας».