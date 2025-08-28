Γαλλία: Η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει «κυνηγημένο ζώο» στον πλανήτη, λέει ο επικεφαλής του στρατού

Σε μία περίοδο που η Ευρώπη δεν είναι στην πιο ισχυρή θέση που έχει υπάρξει με οικονομικές κρίσεις αλλά και έναν πόλεμο στην «καρδιά» της να είναι σε εξέλιξη, απέναντι στη Ρωσία, υπάρχουν κάποιες φωνές που αναφέρουν πως θα πρέπει να κρατήσει μία πιο σκληρή στάση.

Την άποψη αυτή ενστερνίζεται ο ο αρχηγός των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος σχετικά με το γεωπολιτικό σκηνικό που έχει στηθεί λόγω των πολέμων αλλά και με την Ευρώπη να χρειάζεται τη συνδρομή από τις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τη Ρωσία, τονίζει πως πρέπει να βγει από την άρνηση στην οποία βρίσκονται ορισμένες κυβερνήσεις της και να σκληρύνει τη στάση της, κάνοντας λόγο για «κυνηγημένο ζώο».

Ο στρατηγός Τιερί Μπουρκάρ σε λίγο καιρό θα αποσυρθεί από τη θέση του επικεφαλής των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων και θέλησε να δώσει το δικό του στίγμα για τις τεράστιες ανακατατάξεις που συμβαίνουν στο γεωπολιτικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Politico και στη γαλλική Libération, ο Τιερί Μπουρκάρ προειδοποιεί πως η Ευρώπη θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, σε έναν κόσμο όπου αναδύονται κινεζικές, ρωσικές και αμερικανικές «σφαίρες επιρροής».

«Από τη μία πλευρά, οι ευρωπαϊκές χώρες δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες», λέει ο Μπουρκάρ, όμως «οι κυβερνήσεις και οι πληθυσμοί βρίσκονται σε μια φάση άρνησης σχετικά με το επίπεδο βίας που υπάρχει στον κόσμο σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών και στρατιωτικών με τον Ντόναλντ Τραμπ και σύμφωνα με το Politico, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σχετικά με την αδυναμία της Ευρώπης στο γεωπολιτικό σκηνικό.

Υπό τη διοίκηση του Τιερί Μπουρκάρ, οι γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις ενίσχυσαν την παρουσία τους στην ανατολική Ευρώπη και τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για έναν πόλεμο μεγάλης έντασης. Ο Γάλλος στρατηγός συμπροεδρεύει του Συνασπισμού των Προθύμων, της ομάδας των χωρών που εργάζονται για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, την επομένη μίας εκεχειρίας με τη Ρωσία.

Οι 4 πολιτικοί παράγοντες και η στρατηγική αλληλεγγύη

Ο Τιερί Μπουρκάρ περιγράφει έναν κόσμο που ορίζεται από τέσσερις πολιτικούς παράγοντες, τη χρήση βίας για την επίλυση συγκρούσεων,

την επιθυμία χωρών όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν να αμφισβητήσουν τη Δύση, τη δύναμη του πληροφοριακού πολέμου και

τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

«Περισσότερο από τα ρωσικά τανκς, η εγκαθίδρυση μιας εναλλακτικής, αποδυτικοποιημένης τάξης πραγμάτων απειλεί τους Ευρωπαίους. Αν η Ρωσία μπορεί να διαλύσει την Ευρώπη χωρίς ένοπλη επίθεση, αυτός είναι ο δρόμος που θα επιλέξει», εξηγεί ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματικός της Γαλλίας.

Όπως τονίζει «στον κόσμο τού αύριο, η στρατηγική αλληλεγγύη που πρέπει να ενώνει τους Ευρωπαίους πρέπει να είναι πολύ, πολύ ισχυρή. Δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη που μπορεί να σηκώσει το βάρος από μόνη της». «Δεν πρόκειται για κάτι που προορίζεται να στραφεί εναντίον των ΗΠΑ, ή της Ρωσίας, αλλά για τη δυνατότητα να έχει το απαραίτητο μέγεθος που θα της δώσει εκτόπισμα στον κόσμο».

Ο κίνδυνος ενός διευρυμένου πολέμου

Σχετικά με τον κίνδυνο για μια σύγκρουσης υψηλής έντασης όπως εξηγεί. χρειάζεται βαθιά επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας των Δυτικών ενόπλων δυνάμεων. «Έχουμε περάσει από τους πολέμους που επιλέξαμε -όπως στο Ιράκ, το Αφγανιστάν ή το Μάλι- σε επιβεβλημένους πολέμους», καταλήγει.

Σε αυτό που αποκαλεί «επιλεγμένους πολέμους», οι πολιτικές και στρατιωτικές αρχές μπορούν να ελέγξουν την ποσότητα των πυρομαχικών που εκτοξεύονται, τη διάρκεια της παραμονής των στρατευμάτων και τον αριθμό των στρατιωτών που έχουν αναπτυχθεί.

Οι «επιβεβλημένοι πόλεμοι» είναι υπαρξιακές συγκρούσεις που αφήνουν ελάχιστες επιλογές: «Εάν οι Ουκρανοί δεν πολεμήσουν 100% [εναντίον της Ρωσίας], θα εξαφανιστούν. Αυτό είναι ένας επιβεβλημένος πόλεμος», λέει μεταξύ άλλων ο Γάλλος στρατηγός.