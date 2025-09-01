Γαλλία: Η Μαρίν Λε Πεν δεν τα παρατά ποτέ – Έτοιμη να ανατρέψει την κυβέρνηση και πιέζει για νέες εκλογές

Αν ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού πίστευε ότι η Μαρίν Λε Πεν, η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς, θα κρατούσε αποστάσεις από μια κυβερνητική κρίση λόγω της απαγόρευσης να διεκδικήσει πολιτικά αξιώματα, πλανάται πλανήν οικτράν.

Η Λε Πεν και το κόμμα της, Εθνικός Συναγερμός, που προηγείται στις δημοσκοπήσεις, φαίνονται αποφασισμένοι να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επικείμενη ψηφοφορία εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου που ζήτησε αιφνιδιαστικά ο Φρανσουά Μπαϊρού, με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση η θέση του Μπαϊρού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρίν Λε Πέν κρίθηκε ένοχη για κατάχρηση δημοσίων πόρων και καταδικάστηκε στις 31.03.2025 από δικαστήριο της Γαλλίας, σε φυλάκιση τεσσάρων ετών και σε πρόστιμο 100.000 ευρώ. Παράλληλα, στερήθηκε, με άμεση ισχύ, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για μια πενταετία, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027.

Η ακροδεξιά ηγέτιδα Μαρίν Λε Πεν εκμεταλλεύεται την όλο και πιο έντονη πολιτική αστάθεια, ζητώντας πρόωρες βουλευτικές εκλογές και πιέζοντας για την παραίτηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Η κλιμάκωση αυτή εντείνει την αβεβαιότητα στη γαλλική πολιτική σκηνή και στέλνει σαφές μήνυμα: ο Εθνικός Συναγερμός δεν προτίθεται να παραμείνει παρατηρητής, αλλά θέλει να καθορίσει το μέλλον της κυβέρνησης.

Όταν οι Μακρόν και Μπαϊρού αποφάσισαν να συμπιέσουν τον γαλλικό προϋπολογισμό ύψους 43,8 δισ. ευρώ, κάτι που δεν άρεσε σε πολλούς, δεν είχαν φανταστεί ότι η Λεπέν η οποία ελέγχει το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στην Εθνοσυνέλευση θα τολμούσε να απευθύνει κάλεσμα σε ψήφο εμπιστοσύνης την περασμένη εβδομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αυτή η σκέψη είχε κάποια λογική δεδομένου ότι η Λε Πεν απαγορεύεται να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση. Η ίδια θα ασκήσει έφεση τον επόμενο χρόνο, άρα γιατί να ρισκάρει τώρα την έδρα της στο κοινοβούλιο προκαλώντας ενδεχομένως εκλογές;

Όμως η Λεπέν δεν το βλέπει καθόλου έτσι στην πραγματικότητα αφού μόλις μία ώρα μετά την ανακοίνωση της ψήφου εμπιστοσύνης, ορκίστηκε ότι θα κινητοποιήσει όλες τις δυνάμεις της για να ανατρέψει τον Μπαϊρού και κατηγόρησε τα οκτώ χρόνια Μακρονισμού ότι απειλούν την επιβίωση της Γαλλίας.

«Μόνο η διάλυση θα επιτρέψει πλέον στον γαλλικό λαό να επιλέξει το πεπρωμένο του, αυτό της ανάκαμψης με τον Εθνικό Συναγερμό», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Αυτό έβαλε τέλος σε κάθε εικασία ότι θα μπορούσε να είχε υπάρξει κάποιο είδος συμφωνίας μεταξύ του Μπαϊρού και της Λεπέν.

Ενώ πολλοί υπέθεσαν ότι ο Μπαϊρού θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να δοκιμάσει τα όριά του με τη Λε Πεν πριν προκηρύξει την ψηφοφορία, ο πρωθυπουργός δυσκολεύτηκε να εξηγήσει γιατί στην πραγματικότητα δεν το έκανε. Σημείωσε – μάλλον μη πειστικά, σε μια συνέντευξη στο κανάλι TF1 – ότι δεν το έκανε επειδή οι ηγέτες της αντιπολίτευσης ήταν «σε διακοπές».

Η Λε Πεν όμως απάντησε λέγοντας ότι δεν είχε σταματήσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αποφασισμένοι για εκλογές

Τα αριστερά κόμματα ανακοίνωσαν επίσης αμέσως την πρόθεσή τους να ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού.

Μπαρντέλα και Λε Πεν έχουν προγραμματίσει συνάντηση με τον Μπαϊρού την Τρίτη (02.09.2025), αλλά τα μηνύματα που έρχονται από το Εθνικό Συναγερμό καθιστούν απίθανο οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε συμφωνία.

Σε περίπτωση πτώσης του Μπαϊρού, ο Μακρόν αντιμετωπίζει λίγες καλές επιλογές για να τον αντικαταστήσει, αν και φημολογείται ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να προσλάβει τον υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων, Σεμπαστιάν Λεκόρνου.

Ο Εθνικός Συναγερμός και άλλα κόμματα που ζητούν νέες εκλογές υποστηρίζουν ότι δύο διαδοχικοί πολιτικοί της κεντροδεξιάς και της κεντρώας πλευράς δεν κατάφεραν να τερματίσουν την παρατεταμένη πολιτική κρίση που γεννήθηκε από την άτυχη κίνηση του Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές πέρυσι.

Σε δημοσκόπηση του Ifop που διεξήχθη μετά την ομιλία του Μπαϊρού, το 63% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τάσσονται υπέρ της επιστροφής στις κάλπες, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 86% μεταξύ των ψηφοφόρων του Εθνικού Συναγερμού. Αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι οι νέες εκλογές θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα ακόμη αιωρούμενο κοινοβούλιο. Το αν ο Μακρόν θα προκηρύξει πράγματι εκλογές είναι, φυσικά, άγνωστο. Η αιφνιδιαστική ψηφοφορία του περασμένου έτους οδήγησε στο τρέχον πολιτικό αδιέξοδο και άφησε βαθιά τραύματα στο στρατόπεδό του.

Ο 29χρονος Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, έχει επανειλημμένα καλέσει τον Μακρόν να παραιτηθεί παρά τις νομικές δοκιμασίες του μέντορά του – κάτι που θα ήταν απίθανο να έκανε χωρίς την έγκριση της Λε Πεν. Η ίδια εξακολουθεί να ασκεί σημαντικό έλεγχο στην επικοινωνιακή στρατηγική του ακροδεξιού κόμματος, την οποία το κόμμα προσπαθεί να βελτιώσει αφότου απέτυχε να αντιμετωπίσει το δύσκολο ζήτημα της διαδοχής της αμέσως μετά την ετυμηγορία.

Μια θεωρία είναι ότι η Λε Πεν έχει αποδεχτεί ότι δεν θα μπορέσει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος στο άμεσο μέλλον και ζυγίζει το ενδεχόμενο να την ορίσει ως πρωθυπουργό ο Μπαρντέλα, εάν εκείνος θέσει υποψηφιότητα ως υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού για τα Ηλύσια Πεδία και κερδίσει. ‘Ομως ο Τζακομπέλι, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του κόμματος, το διέψευσε κατηγορηματικά.

«Η Μαρίν Λεπέν δεν τα παρατάει ποτέ», είπε.

Εάν υπάρξει νέα ψηφοφορία – προεδρική ή κοινοβουλευτική – η Λε Πεν σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να θέσει υποψηφιότητα.

Μετά από μια περίοδο σοκ που ακολούθησε την απόφαση του δικαστηρίου, η ηγέτιδα της ακροδεξιάς άρχισε να συμβουλεύεται διάφορους δικηγόρους και νομικούς εμπειρογνώμονες την άνοιξη, σύμφωνα με πηγές.

«Προφανώς διερευνούμε όλες τις νομικές οδούς, έτσι ώστε ακόμη και σε περίπτωση διάλυσης… η Μαρίν Λε Πεν να μπορεί να είναι υποψήφια», δήλωσε ο Μπαρντέλα στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα TF1 την Τρίτη. «Υπάρχει μια νόμιμη οδός και, παρόλο που είναι πολύ μικρή, η Μαρίν Λεπέν αγωνίζεται γι’ αυτήν».