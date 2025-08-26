Μπαϊρού: «Η Γαλλία στις 8 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να επιλέξει υπέρ του χάους ή υπέρ της συνείδησης και της ευθύνης»

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη πολιτική και οικονομική συγκυρία βρίσκεται η Γαλλία, όπως δήλωσε σήμερα (26.08.2025) ο πρωθυπουργός της χώρας, Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το γαλλικό κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου 2025, μια κίνηση που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Μάλιστα, ο Φρανσουά Μπαϊρού ανέβασε τους τόνους κατά την διάρκεια ομιλίας σε εκδήλωση του μεγαλύτερου συνδικάτου εργαζομένων στην Γαλλία λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Στις επόμενες 13 ημέρες, ο γαλλικός λαός θα επιλέξει και θα επηρεάσει τους εκπροσώπους του να επιλέξουν και να δηλώσουν αν τάσσεται υπέρ του χάους ή υπέρ της [εθνικής] συνείδησης και της ευθύνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ίδιος πρόσθεσε επίσης ότι: «Το βάρος του χρέους, με το οποίο τώρα κατακλύζουμε τους εργαζόμενους Γάλλους και τις μελλοντικές γενιές, θα συντρίψει τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες και, σε συνδυασμό με τη δημογραφική κατάρρευση, θα θέσει σε κίνδυνο το κοινωνικό συμβόλαιο της χώρας».

Νωρίτερα, σε δηλώσεις που έκανε στην «L’Express», ο Φρανσουά Μπαϊρού διαβεβαίωσε ότι «θα πολεμήσει σαν σκύλος» για να υπερασπιστεί το σχέδιο του προϋπολογισμού του, το οποίο προβλέπει περικοπές δαπανών αλλά και αυξήσεις φόρων ύψους 44 δισ. ευρώ, τα οποία η κυβέρνηση Μπαϊρού θεωρεί απαραίτητα για να αποφευχθεί η καταστροφή της γαλλικής οικονομίας.

Η έκκληση του Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης μπορεί να ανατρέψει την κυβέρνηση της Γαλλίας ήδη από τον επόμενο μήνα. Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός, η αριστερή Γαλλία Ανυπότακτη και οι Πράσινοι δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν κατά της πρότασης της 8ης Σεπτεμβρίου, ενώ οι Σοσιαλιστές δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν την κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το βλέπω αυτό ως μια κραυγαλέα επιστροφή του ασφαλίστρου κινδύνου στα γαλλικά περιουσιακά στοιχεία», δήλωσε η Αντρέα Τουένι, επικεφαλής πωλήσεων στη Saxo Banque France. «Προς το παρόν, η αγορά απλώς αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Γαλλία βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση εν μέσω ενός δύσκολου οικονομικού σκηνικού».

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε κατά εννέα μονάδες βάσης στο 3,51% μετά την ανακοίνωση του σχεδίου τη Δευτέρα (25.08.2025), οδηγώντας τις απώλειες στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Το ομόλογο διαπραγματεύτηκε σταθερά σήμερα Τρίτη (16.08.2025).

Επίσης, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 υποχωρεί 1,66% στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων. Η διαφορά απόδοσης των γαλλικών 10ετών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα διευρύνθηκε κατά δύο μονάδες βάσης, φτάνοντας τις 77 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.