Γαλλία και Βρετανία κάνουν συνδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ: Κυρώσεις και συνεργασία με τη ναυτιλιακή βιομηχανία, στην ατζέντα

Τα βλέμματα όλου του κόσμου είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή με τα Στενά του Ορμούζ, για τα οποία ΗΠΑ και Ιράν δίνουν «μάχη» να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Βρετανία και Γαλλία, πραγματοποιούν συζητήσεις σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να γίνουν στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μπλοκάρει τη διέλευση σε πλοία του Ιράν και η κινητικότητα στη θαλάσσια δίοδο, να είναι σχεδόν μηδενική, με τον αντίκτυπο να συνεχίζει να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Στην ατζέντα της συνδιάσκεψης που διοργανώνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, περιλαμβάνονται πιθανές οικονομικές κυρώσεις στο Ιράν αν συνεχίσει τον αποκλεισμό του θαλάσσιου διαύλου, και βήματα για συνεργασία με τη (ναυτιλιακή) βιομηχανία προκειμένου να επαναληφθούν οι διελεύσεις πλοίων από τα στενά, δήλωσε σήμερα πηγή στο Reuters.

Το Παρίσι και το Λονδίνο, που επιδίωξαν να ηγηθούν της πρωτοβουλίας έπειτα από προηγούμενες στρατιωτικές και πολιτικές συναντήσεις, θέλουν να δείξουν την προθυμία τους να παίξουν ρόλο στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Τα γραφεία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσαν σήμερα Τρίτη 14.04.2026 ότι θα συμπροεδρεύσουν σε τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Απριλίου, με τη συμμετοχή περίπου 40 χωρών που είναι πρόθυμες να συμβάλουν στην αποστολή.

Ανώτεροι διπλωμάτες θα πραγματοποιήσουν τηλεφωνικές επικοινωνίες, πριν από την Παρασκευή προκειμένου να προετοιμάσουν τη συνάντηση, δήλωσαν ακόμη τρεις Ευρωπαίοι διπλωμάτες.

Οι συναντήσεις αυτής της εβδομάδας θα επικεντρωθούν σε τέσσερις ομάδες εργασίας:

για την υποστήριξη της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα,

της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της ασφάλειας στη θάλασσα, την επιδίωξη οικονομικών μέτρων κατά του Ιράν εάν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά,

κατά του Ιράν εάν τα στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, την εξασφάλιση της απελευθέρωσης (αποδέσμευσης) ναυτικών σε πλοία που έχουν εγκλωβιστεί και

της (αποδέσμευσης) ναυτικών σε πλοία που έχουν εγκλωβιστεί και τη συνεργασία με τη (ναυτιλιακή) βιομηχανία προκειμένου να υποστηρίξουν την ετοιμότητά της να επαναλάβει τις διελεύσεις.

Όπως φαίνεται, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Βρετανία, ηγείται του διπλωματικού σκέλους της προσπάθειας, ενώ η Γαλλία στον στρατιωτικό σχεδιασμό, αξιολογώντας ποια στοιχεία μπορούν να είναι διαθέσιμα από τις χώρες που θα συμβάλουν και πώς θα μπορούσαν να αναπτυχθούν.

Το Ιράν έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ κατά κύριο λόγο σε πλοία εκτός από τα δικά του αφότου ξεκίνησαν τα αεροπορικά πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Χθες, Δευτέρα του Πάσχα (13.04.2026), η Ουάσινγκτον επέβαλε αποκλεισμό πλοίων που εισέρχονται ή εξέρχονται από ιρανικά λιμάνια. Ο Τραμπ κάλεσε άλλες χώρες να βοηθήσουν να επιβληθεί ο αποκλεισμός.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες λένε ότι δεν θα το κάνουν, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι συμμετέχουν στον πόλεμο, αλλά θα ήταν πρόθυμες να βοηθήσουν να παραμείνουν ανοικτά τα στενά όταν τελειώσουν οι εχθροπραξίες.

Οι πηγές είπαν πως οι συνομιλίες είναι ακόμη σε προπαρασκευαστικό στάδιο και οποιαδήποτε αποστολή θα μπορούσε να οργανωθεί μόνο μετά το τέλος του πολέμου και με κάποιας μορφής συμφωνία από το Ιράν και τις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να σοβαρευτούν. Είναι παράδοξο αυτή τη στιγμή γιατί αυτές που είναι οι πιο απρόβλεπτες είναι οι ΗΠΑ», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.