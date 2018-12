Γαλλία – Κίτρινα γιλέκα: Διαδηλωτής δέχεται πλαστική σφαίρα στο πρόσωπο – video

Τα video που έρχονται στο φως μια μέρα μετά τη νέα συγκέντρωση στο Παρίσι προκαλούν σοκ. Τα “κίτρινα γιλέκα” κατέκλυσαν ξανά τους δρόμους της Πόλης του Φωτός και αυτή τη φορά τη φορά, οι διαδηλωτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομική βία.

Χαρακτηριστικό ένα video που έχει καταγράψει τη στιγμή που διαδηλωτής δέχεται πυροβολισμό με πλαστική σφαίρα (σ.σ. η γαλλική αστυνομία επιστράτευσε τις flash balls, κάτι σαν πλαστικές σφαίρες), η οποία τον χτυπά στο πρόσωπο.

Είναι η στιγμή που διαδηλωτές και αστυνομικοί συγκρούονται, τα δακρυγόνα πνίγουν τους πάντες και ξαφνικά ακούγεται ένας πυροβολισμός. Ο άνδρας με το κίτρινο γιλέκο πέφτει στο έδαφος. Άλλοι διαδηλωτές τρέχουν και τον σηκώνουν για να διαπιστώσουν πως αιμορραγεί σοβαρά και τον απομακρύνουν από το σημείο.

The moment a #YellowVest protester gets shot right in his face with a rubber bullet, making him bleed heavily. #Paris #PoliceViolence #GiletsJaunes pic.twitter.com/T6LdD8Nvw4

Δεν είναι το μοναδικό ανάλογο video. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας η στιγμή που διαδηλωτής δέχεται πλαστική σφαίρα από κοντινή απόσταση.

Από τις πλαστικές σφαίρες των Γάλλων αστυνομικών τραυματίστηκε κι ένας φωτορεπόρτερ της Parisien, που δέχτηκε πυροβολισμό στον αυχένα. Σε εκείνον ο αστυνομικός ζήτησε… συγγνώμη, γιατί «στόχευε άλλον»!

Σε άλλο video, η επίλεκτη ομάδα της γαλλικής αστυνομίας (BAC) συλλαμβάνει έναν από διαδηλωτές. Οι αστυνομικοί όχι μόνο τον σέρνουν στο έδαφος για να τον προσαγάγουν, αλλά όταν η κάμερα πλησιάζει για να καταγράψει τα όσα γίνονται, ψεκάζουν το φακό για να τον θολώσουν! Τα όσα ακούγονται θυμίζουν μόνο εμπόλεμη ζώνη. Αυτό δηλαδή που ήταν για πολλές ώρες το Παρίσι.

This is how a notorious unit of French police (called BAC) pick out #YellowVest protesters and try to repress media who report it, like us. #Paris #PoliceViolence #GiletsJaunes pic.twitter.com/MnDferiJlF

— redfish (@redfishstream) December 8, 2018