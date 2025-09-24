Γαλλία: «Ναυάγησαν» οι συζητήσεις Λεκορνί με τα συνδικάτα – Προς νέες απεργίες στις 2 Οκτωβρίου

Δεν φαίνεται να υποχωρούν οι συνδικαλιστές στη Γαλλία, με νέες κινητοποιήσεις να βρίσκονται προ των πυλών μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί.

Οι εκπρόσωποι των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Γαλλίας, πραγματοποίησαν συνάντηση σήμερα Τετάρτη 24.09.2025, στο Παρίσι με τον Σεμπαστιάν Λεκορνί, στο πλαίσιο των προσπαθειών του νέου πρωθυπουργού να συγκροτήσει κυβέρνηση αποδεκτή από τα συνδικάτα και τους βουλευτές.

Όπως ανακοίνωσαν, δεν είναι ικανοποιημένοι από τα όσα άκουσαν από τον πρωθυπουργό και καλούν τους Γάλλους εργαζόμενους σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 2 Οκτωβρίου.

Όπως φαίνεται, η συνάντηση δεν κάλμαρε την κατάσταση, καθώς ο Λεκορνί, δεν είναι διατεθειμένος να πάρει πίσω τα μέτρα του προκατόχου του, Φρανσουά Μπαϊρού, κάτι που συνεχίζει την πολιτική τρικυμία στη Γαλλία και τον κοινωνικό αναβρασμό.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που εισηγήθηκε ο απελθών πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού, μέσω του σχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, οδήγησαν στην πτώση του από το αξίωμά του, με τους Γάλλους να βγαίνουν στους δρόμους σε όλη τη χώρα στη μαζική απεργία προ εβδομάδων.

Στο κάδρο των διαβουλεύσεων έχει τεθεί και η φορολόγησης του μεγάλου πλούτου στην Γαλλία, το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε μείζον πολιτικό ζήτημα στο βαθμό που τα κόμματα των Σοσιαλιστών και των Οικολόγων το θεωρούν μεγάλης σημασίας για να επιδείξουν πολιτική ανοχή έναντι του Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο Σεμπαστιάν Λεκορνί δηλώνει πως δεν είναι αντίθετος προς την αύξηση της φορολόγησης των Γάλλων με μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, χωρίς ωστόσο να συμμερίζεται την πρόταση του Γάλλου οικονομολόγου Γκαμπριέλ Ζιουκμάν περί επιβολής ενός φόρου ύψους 2% επί των περιουσιών των περίπου 1800 γαλλικών νοικοκυριών που διαθέτουν πάνω από 100 εκατ. ευρώ.

Τη στήριξή του στον στον Λεκορνί, έχει δείξει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος σε συνέντευξή του σε γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό είπε ότι «ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει δίκιο που κινείται μεθοδικά και διαβουλεύεται με όλες τις πολιτικές δυνάμεις».