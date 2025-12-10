Γαλλία: Νέα συνδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ενταθεί οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και οι δυτικοί εταίροι του Κιέβου, γνωστοί και ως «Συμμαχία των Προθύμων» θα συνεδριάσουν για τα επόμενα βήματα των διαπραγματεύσεων, ανακοίνωσε σήμερα (10.12.2025) η Γαλλία.

Η νέα συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη (11.12.2025) με βιντεοδιάσκεψη, διευκρίνισε η Γαλλία και θα έχει ως αντικείμενο τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφερθούν στην Ουκρανία και τη σημαντική συμβολή των Αμερικανών.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας επιβεβαίωσαν στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την αλληλεγγύη τους, στο πλαίσιο τετραμερούς συνάντησης στο Λονδίνο, προχθές Δευτέρα (08.12.2025).

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εργάστηκαν σε μία αντιπρόταση σε αμερικανικό σχέδιο για την Ουκρανία που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο, το οποίο θεωρήθηκε πολύ ευνοϊκό προς τη Ρωσία, με αποτέλεσμα το Κίεβο και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να το μετριάσουν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, που θέλει να εξασφαλίσει την ειρήνη με κάθε κόστος, δήλωσε την Κυριακή (07.12.2025) ότι είναι «απογοητευμένος» από τον Ουκρανό ομόλογό του, που «δεν έχει ακόμη διαβάσει» το αμερικανικό σχέδιο, όπως υποστήριξε.

Το σχέδιο της Ουάσινγκτον προβλέπει ότι το Κίεβο θα παραχωρήσει εδάφη που δεν έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία με αντάλλαγμα υποσχέσεις ασφαλείας που κρίνονται ανεπαρκείς για την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το εδαφικό και οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι μεταξύ των κύριων σημείων που μπλοκάρουν τις συνομιλίες. Η Ουκρανία έχει πεισθεί ότι ακόμη κι αν κηρυχθεί εντέλει ειρήνη, η Ρωσία θα της επιτεθεί ξανά αργά ή γρήγορα.