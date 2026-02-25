Κόσμος

Γαλλία: Νέος επικεφαλής στο Μουσείου του Λούβρου, ο Κριστόφ Λεριμπό

Απόφαση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν μετά την παραίτηση της διευθύντριας Λοράνς ντε Καρ
FILE Christophe Leribault, head of the Charteau de Versailles, poses March 29, 2024 in the park of the Chateau de Versailles, west of Paris. (AP Photo/Thomas Padilla, File)
Ο Κριστόφ Λεριμπό / AP

Στο μεγαλύτερο μουσείο της Ευρώπης και το πιο επισκέψιμο του κόσμου, το Μουσείο του Λούβρου στο Γαλλία, νέος επικεφαλής είναι ο πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών Κριστόφ Λεριμπό.

Ο Κριστόφ Λεριμπό, 62 ετών, υπήρξε διευθυντής του Μουσείου του Ορσέ, είναι διπλωματούχος της σχολής του Λούβρου και καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης. Είναι μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 2023, διαδεχόμενος τον Πιερ Καρντέν, εμβληματική προσωπικότητα του χώρου της γαλλικής υψηλής ραπτικής.

Όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πήρε την σχετική απόφαση μετά τη χθεσινή (24.02.2026) παραίτηση της ως τώρα διευθύντριας Λοράνς ντε Καρ.

