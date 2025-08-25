Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου – «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα»

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα (25/8/2025), ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, για να προσπαθήσει να εξασφαλίσει την στήριξη για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό της κυβέρνησής του, αυξάνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στη χώρα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ενόψει ενός πολιτικά ταραχώδους φθινοπώρου, ο Φρανσουά Μπαϊρού παρουσίασε σχέδιο περικοπών άνω των 40 δισ. ευρώ στις δημόσιες δαπάνες, προκαλώντας την έντονη αντίδραση τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς αντιπολίτευσης της Γαλλίας.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα και επισήμανε ότι η κυβέρνηση δεν επιβάλλει μονομερώς τις αποφάσεις της.

«Πιστεύω ότι η κατάσταση σήμερα μας υποχρεώνει να δράσουμε σε δύο στάδια. Το πρώτο βήμα, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, είναι να συμφωνήσουμε στη σοβαρότητα της κατάστασης και στην ανάγκη του κατεπείγοντος», δήλωσε, προσθέτοντας: «Τα μέτρα δεν επιβάλλονται, ποτέ. Προτείνονται, συζητούνται και υιοθετούνται ύστερα από διπλή διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους για τα κοινωνικά μέτρα και με το κοινοβούλιο».

Ο Μπαϊρού επέμεινε ότι «όλα τα μέτρα είναι συζητήσιμα», ενώ τόνισε πως η ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση μέσω της ψήφου εμπιστοσύνης είναι ο μόνος τρόπος για να συνειδητοποιήσουν οι Γάλλοι την κρισιμότητα της συγκυρίας.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, κατά την έκτακτη σύνοδο του κοινοβουλίου, θα υπάρξουν δύο επιλογές, όπως είπε: «Αν έχουμε πλειοψηφία, η κυβέρνηση επιβεβαιώνεται. Αν δεν έχουμε την πλειοψηφία, η κυβέρνηση πέφτει». Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι «ο μεγαλύτερος κίνδυνος θα ήταν να μην κάνουμε τίποτα».

Ο Φρανσουά Μπαϊρού, έχει βάλει στόχο του τη μείωση του χρέους ενώ παράλληλα δίνει μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Ο ίδιος τον προηγούμενο μήνα είχε προτείνει να καταργηθούν η Δευτέρα του Πάσχα και η 8η Μαΐου που θεωρούνται αργίες και να γίνουν κανονικές εργάσιμες ημέρες στη Γαλλία, αν και έλεγε ότι είναι ανοιχτός σε άλλες επιλογές.

Αυτή η πρόταση του προφανώς είχε δημιουργήσει θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μπαϊρού έχει επιβιώσει από 8 προσπάθειες ανατροπής του αφού ανέλαβε την πρωθυπουργία τον περασμένο Δεκέμβριο.