Κόσμος

Γαλλία: Πυρόπληκτοι γιούχαραν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί – Βίντεο από τη «θερμή» υποδοχή

Έχοντας κάψει 420.000 στρέμματα γης, η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη σε επιφάνεια στη Γαλλία από το 1949
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί
Ο Γάλλος πρωθυπουργός, Sebastien Lecornu / REUTERS / Φωτογραφία Stephanie Lecocq
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Στο επίκεντρο έντονων αποδοκιμασιών από δεκάδες κατοίκους, που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους γιατί δεν συναντήθηκε μαζί τους, βρέθηκε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του τη Δευτέρα (17.08.2026) στη Λε Πορζ που δοκιμάστηκε από τις τελευταίες καταστροφικές φωτιές.

Το χωριό Λε Πορζ στη νοτιοδυτική Γαλλία έχει πληγεί περισσότερο από τις μεγάλες φωτιές που έκαψαν 420.000 στρέμματα δασικής γης στα τέλη Ιουλίου.

Περίπου 200 άνθρωποι, ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της παραθαλάσσιας κοινότητας, όπου 183 σπίτια κάηκαν και άρχισαν να γιουχάρουν τον Γάλλο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί και να χειροκροτούν ειρωνικά, μόλις προσέγγισε το σημείο ένα όχημα με φιμέ τζάμια, την ώρα που είχε προγραμματιστεί η συνάντηση με τον δήμαρχο, Μαρσιάλ Ζανινετί.

«Πού είναι; Πού είναι;», φώναζε το πλήθος μπροστά από τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί.

«Θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει» ο πρωθυπουργός, να συναντήσει τους κατοίκους. «Είναι πραγματικά σαν να μας θεωρεί ασήμαντους», εκτίμησε ο 65χρονος συνταξιούχος Τονί Βεϊγκά.

«Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κρύψουμε σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων πυροπροστασίας των τελευταίων εβδομάδων», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, μία ώρα αργότερα, από το Μερινιάκ, κοντά στο Μπορντό, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με μέλη της κυβέρνησής του, αιρετούς αξιωματούχους και οικονομικούς παράγοντες της περιοχής.

«Υπάρχει οργή, υπάρχουν έντονα συναισθήματα, είναι απολύτως φυσιολογικό, οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα… Όμως θέλω να δώσουμε πίσω λίγη αλήθεια και λογική σε ό,τι συνέβη», πρόσθεσε ο ίδιος, απορρίπτοντας τις «λίγες ελαφρώς συνωμοσιολογικές παρεκτροπές».

Είπε επίσης πως ζήτησε από την περιφέρεια και τους πυροσβέστες να συναντηθούν με τους πολίτες «προκειμένου να εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβη λεπτό προς λεπτό, ώρα με την ώρα, τη φύση και την ποιότητα των μέσων που αναπτύχθηκαν, γιατί επιλέχθηκε η τάδε ή η δείνα τακτική».

Διαβεβαίωσε πως συναντήθηκε με μια συλλογικότητα οργισμένων κατοίκων και τους εξέφρασε τον «σεβασμό» του.

Έχοντας κάψει 420.000 στρέμματα γης, αυτή η πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο την 1η Αυγούστου είναι η μεγαλύτερη σε επιφάνεια στη Γαλλία από το 1949. Οι φλόγες έφθασαν σε απόσταση 15 χλμ. από τη μητρόπολη του Μπορντό και οδήγησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από 220.000 κατοίκων και τουριστών.

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