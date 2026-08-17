Γαλλία: Πυρόπληκτοι γιούχαραν τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί – Βίντεο από τη «θερμή» υποδοχή

Στο επίκεντρο έντονων αποδοκιμασιών από δεκάδες κατοίκους, που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους γιατί δεν συναντήθηκε μαζί τους, βρέθηκε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά τη διάρκεια επίσκεψής του τη Δευτέρα (17.08.2026) στη Λε Πορζ που δοκιμάστηκε από τις τελευταίες καταστροφικές φωτιές.

Το χωριό Λε Πορζ στη νοτιοδυτική Γαλλία έχει πληγεί περισσότερο από τις μεγάλες φωτιές που έκαψαν 420.000 στρέμματα δασικής γης στα τέλη Ιουλίου.

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Περίπου 200 άνθρωποι, ντυμένοι στα μαύρα, είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από το δημαρχείο της παραθαλάσσιας κοινότητας, όπου 183 σπίτια κάηκαν και άρχισαν να γιουχάρουν τον Γάλλο πρωθυπουργό, Σεμπαστιάν Λεκορνί και να χειροκροτούν ειρωνικά, μόλις προσέγγισε το σημείο ένα όχημα με φιμέ τζάμια, την ώρα που είχε προγραμματιστεί η συνάντηση με τον δήμαρχο, Μαρσιάλ Ζανινετί.

«Πού είναι; Πού είναι;», φώναζε το πλήθος μπροστά από τις κάμερες και τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί.

«Θα ήταν το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει» ο πρωθυπουργός, να συναντήσει τους κατοίκους. «Είναι πραγματικά σαν να μας θεωρεί ασήμαντους», εκτίμησε ο 65χρονος συνταξιούχος Τονί Βεϊγκά.

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«Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να κρύψουμε σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων πυροπροστασίας των τελευταίων εβδομάδων», δήλωσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης, μία ώρα αργότερα, από το Μερινιάκ, κοντά στο Μπορντό, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με μέλη της κυβέρνησής του, αιρετούς αξιωματούχους και οικονομικούς παράγοντες της περιοχής.

🇫🇷- Massivement hué et rejeté par la population, le Premier ministre Sébastien Lecornu a dû fuir Le Porge, ville ravagée par les incendies en Gironde, alors qu’il s’y rendait pour une opération de communication. https://t.co/m5ZPLVHZDW pic.twitter.com/FafrUtkJVw — Lambdactu (@Lambdactu) August 17, 2026

«Υπάρχει οργή, υπάρχουν έντονα συναισθήματα, είναι απολύτως φυσιολογικό, οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα… Όμως θέλω να δώσουμε πίσω λίγη αλήθεια και λογική σε ό,τι συνέβη», πρόσθεσε ο ίδιος, απορρίπτοντας τις «λίγες ελαφρώς συνωμοσιολογικές παρεκτροπές».

Είπε επίσης πως ζήτησε από την περιφέρεια και τους πυροσβέστες να συναντηθούν με τους πολίτες «προκειμένου να εξηγήσουν τι ακριβώς συνέβη λεπτό προς λεπτό, ώρα με την ώρα, τη φύση και την ποιότητα των μέσων που αναπτύχθηκαν, γιατί επιλέχθηκε η τάδε ή η δείνα τακτική».

En visite en Gironde, ce lundi 17 août 2026 pour "lancer la reconstruction" après le mégafeu de Saumos, le Premier ministre Sébastien Lecornu est arrivé au Porge, la commune la plus touchée. Son convoi a été sifflé par des dizaines d'habitants qui n'ont pas pu rencontrer le… pic.twitter.com/WtZYHY1rDQ — M6 Info (@m6info) August 17, 2026

Διαβεβαίωσε πως συναντήθηκε με μια συλλογικότητα οργισμένων κατοίκων και τους εξέφρασε τον «σεβασμό» του.

Après les #mégafeux qui ont ravagé la #Gironde et les #Landes, Sébastien Lecornu promet de sortir "l’artillerie lourde".



Le Premier ministre français a annoncé un plan d’aide qui pourrait dépasser 100 millions d’euros pic.twitter.com/o3wgPXbYz7 — FRANCE 24 Français (@France24_fr) August 17, 2026

Έχοντας κάψει 420.000 στρέμματα γης, αυτή η πυρκαγιά που τέθηκε υπό έλεγχο την 1η Αυγούστου είναι η μεγαλύτερη σε επιφάνεια στη Γαλλία από το 1949. Οι φλόγες έφθασαν σε απόσταση 15 χλμ. από τη μητρόπολη του Μπορντό και οδήγησαν στην απομάκρυνση περισσότερων από 220.000 κατοίκων και τουριστών.