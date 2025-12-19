Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται έξω από την εξοχική κατοικία του Μακρόν στο Τουκέ

Η οργή των αγροτών χτυπά την πόρτα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Από τα ξημερώματα της Παρασκευής (19.12.2025), αγρότες συγκεντρώθηκαν έξω από την εξοχική κατοικία του Εμανουέλ και της Μπριζίτ Μακρόν στο Τουκέ, στήνοντας μια συμβολική αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη κινητοποίηση, με τρακτέρ, πανό και ένα φέρετρο για τον θάνατο της γαλλικής αγροτιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BFM, η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε νωρίς το πρωί και αναμένεται να διαρκέσει ολόκληρη την ημέρα. Όπως δήλωσε ο Μπενουά Εντέν, αντιπρόεδρος της αγροτικής ομοσπονδίας FDSEA της περιοχής Μοντρέιγ-σιρ-Μερ, πρόκειται για μια «συμβολική δράση», με στόχο να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα προς την κυβέρνηση Μακρόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 30 αγρότες, με τη 20 τρακτέρ, συγκεντρώθηκαν μπροστά στη βίλα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, όπως μετέδωσε ανταποκριτής του AFP.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον χώρο είχε τοποθετηθεί ακόμη και ένα φέρετρο, πάνω στο οποίο αναγράφονταν συνθήματα όπως «RIP AGRI», «Όχι στη Mercosur», «Κατανάλωσε γαλλικά προϊόντα» και «Σταματήστε τους φόρους».

Σημειώνεται ότι χθες (18.12.2025) ευρωπαίοι αγρότες με τρακτέρ που αντιτίθενται στη συμφωνία ΕΕ–Mercosur συγκεντρώθηκαν κοντά στο κτίριο Europa, όπου οι ηγέτες των 27 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίαζαν για το αν θα τροποποιήσουν ή θα αναβάλουν τη συμφωνία.

Παράλληλα, δεύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Λουξεμβούργου, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και ρίψεις νερού.

Μετά την ανακοίνωση της αναβολής της ψήφισης της συμφωνίας Mercosur από τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι διαδηλωτές αγρότες αποχώρησαν από τις Βρυξέλλες. Αλλά «τα τρακτέρ της οργής» θα επιστρέψουν, αν η Κομισιόν θελήσει να υπογράψει τη συμφωνία τον επόμενο μήνα, όπως δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προσήλθε στη Σύνοδο διατηρώντας την αντίθεσή του και ζητώντας περαιτέρω διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο. «Δεν είμαστε έτοιμοι. Δεν βγαίνουν τα νούμερα», είπε. «Αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να υπογραφεί».

Στη Γαλλία, οι αρχές φοβούνται ότι η οργή των αγροτών για την αντι-αγροτική πολιτική της ΕΕ, θα πυροδοτήσει και νέες διαμαρτυρίες.