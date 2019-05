Game of Thrones: Νέα γκάφα στο τελευταίο επεισόδιο!

Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από το επεισόδιο όπου ένα ποτήρι με καφέ από τα Starbucks έκανε… guest εμφάνιση στο Game of Thrones. Και φαίνεται πως παρά το πάθημα, που πάντως αντιμετωπίστηκε με χιούμορ, οι συντελεστές της σειράς δεν… έμαθαν.

Έτσι, σε μια σκηνή του τελευταίου επεισοδίου, πίσω από τα πόδια των πρωταγωνιστών (όχι, πιστέψτε μας ΑΥΤΟ δεν είναι spoiler) κάνει την εμφάνισή του ένα… μπουκαλάκι με νερό! Ήταν κρυμμένο πίσω από μια καρέκλα στην οποία κάθεται ο Σαμ Τάρλι.

Και φυσικά, το «μάτι» των φαν της σειράς, το «έπιασε» αμέσως και άρχισε το πανηγύρι στο twitter.

Sam is v smart he invented democracy AND polyethylene terephthalate. #GameOfThrones pic.twitter.com/sKvCHCAwKW — Anthony Oliveira (@meakoopa) May 20, 2019

Et hop, deux bouteilles d'eau dans l'épisode final de Game Of Thrones ! Pour une fois qu'ils ne boivent pas que du vin #GameOfThronesFinale #GOTS8E6 #GOTFinale pic.twitter.com/YfGBKxfqg7 — アリス 🗡️ (@Meiko_SAO) May 20, 2019

Apparently there is not only Starbucks but also plastic water bottles in…😐 #GameOfThrones pic.twitter.com/JHE07F2YTo — ALFA BETA (@070AMITJ) May 20, 2019

Βέβαια, δεν απασχόλησε μόνο το παράταιρο μπουκάλι στη σκηνή. Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που σχολίασαν το τέλος της σειράς μετά από οκτώ χρόνια. Και αυτή τη φορά, το τέλος που επέλεξαν οι σεναριογράφοι του Game of Thrones δεν άρεσε ιδιαίτερα στους τηλεθεατές. Στην πλειοψηφία τους, τουλάχιστον.

Οι οποίοι, αντέδρασαν κάπως έτσι…

After watching #GameOfThronesFinale me at the writers offices. I want my last 6 weeks back plus the 365 days I invested. What kind of fuckery was that 🤬🤬🤬🤬 pic.twitter.com/kwaQTU4PV9 — Tanya (@Pfupajena) May 20, 2019

The ending of game of thrones is trash🚮🚮🚮😒 #GameOfThronesFinale — 🌻CoCo Butter🌻 (@CoCo_Ice96) May 20, 2019

The last episode of @GameOfThrones has finally made me realise what my parents meant when they said ‘im not angry I’m disappointed’ #got #GOTFinale #GameOfThronesFinale — Chris (@Newmanc89) May 20, 2019

Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέμπτο επεισόδιο του Game of Thrones, που δίχασε τους θαυμαστές της σειράς, εκατοντάδες χιλιάδες ήταν εκείνοι που απαίτησαν να… ξαναγυριστεί ο τελευταίος κύκλος γιατί θεώρησαν ότι η εξέλιξη των χαρακτήρων δεν ήταν εκείνη που «χτιζόταν» από την αρχή της σειράς μέχρι τώρα.