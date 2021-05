Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, παντρεύτηκε το Σάββατο (29/5) τη μνηστή του, Κάρι Σίμοντς, σε μυστική τελετή στον καθεδρικό ναό του Γουεστμίνστερ. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε πολύ στενό κύκλο λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, ενώ ακολούθησε μια μικρή δεξίωση για φίλους και συγγενείς στην πρωθυπουργική κατοικία.

O γάμος του Μπόρις Τζόνσον και της Κάρι Σίμοντς – όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ – ήταν κανονισμένος για τη συγκεκριμένη ημερομηνία εδώ και πολύ καιρό. Όσοι όμως είχαν προσκληθεί είχαν λάβει… «όρκο σιωπής». Οι καλεσμένοι θα έπρεπε να μην αποκαλύψουν το γεγονός, ενώ ακόμα και την ανακοίνωσή του θα έπρεπε να είναι φειδωλοί στις δηλώσεις τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν εκπρόσωπος του ζευγαριού ερωτήθηκε για τον αν είχε λάβει πρόσκληση… αρνήθηκε να απαντήσει.

UK Prime Minister Boris Johnson gets married in private ceremony https://t.co/G8WnutTozk

Ο γάμος έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Ουέστμινστερ με 30 καλεσμένους, ανάμεσά τους ο πατέρας του γαμπρού, Στάνλεϊ Τζόνσον, με την κόρη του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ναός κλειδώθηκε ξαφνικά και λίγο αργότερα έφθασε εκεί η Σίμοντς, η οποία ζει με τον Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ από το 2019 όταν εκείνος ανέλαβε την πρωθυπουργία. Ο γιος τους γεννήθηκε τον Απρίλιο 2020.

Μπόρις Τζόνσον και Κάρι Σίμοντς – η οποία θα πάρει τελικά το επίθετό του – θα καθυστερήσουν «κατά ένα χρόνο» τον μήνα του μέλιτος, καθώς ο πρωθυπουργός της Βρετανίας πρέπει να επιστρέψει στα καθήκοντά του και να επικεντρωθεί στον αγώνα του ενάντια στον κορονοϊό.

Η Κάρι Σίμοντς, όπως αναφέρουν τα βρετανικά ΜΜΕ, επέλεξε να νοικιάσει το νυφικό της, και όχι να το αγοράσει. Η 33χρονη νύφη, φορούσε ένα νυφικό του Έλληνα σχεδιαστή Christos Costarellos, αξίας 2.870 λιρών, το οποίο όμως όπως έγινε γνωστό, είχε νοικιάσει έναντι μόλις 45 λιρών από το MyWardrobeHQ για την ημέρα του γάμου της. Όπως δήλωσε πάντως η ίδια σε φίλους ήταν «πολύ, πολύ χαρούμενη».

Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι η εν λόγω κίνηση του ζευγαριού γίνεται στον απόηχο όλων όσων ακούγονται για τις σπατάλες του Βρετανού πρωθυπουργού…

Carrie takes Boris’s surname after wearing ‘borrowed’ £2,870 dress to their hush-hush festival-chic wedding https://t.co/NMVmQmvabe pic.twitter.com/zbXu7CiBz8