Δημιουργία Έλληνα μόδιστρου είναι το κομψό νυφικό της κυρίας Τζόνσον. Πρόκειται τον σχεδιαστή Χρήστο Κωσταρέλλο, ο οποίος έντυσε νυφούλα την 33χρονη Κάρι Σίμοντς, 3η σύζυγο του Βρετανού Πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον.

Το υπέροχο λευκό boho νυφικό από τούλι και δαντέλα της κυρίας Τζόνσον φέρει την υπογραφή του Έλληνα σχεδιαστή, Χρήστου Κωσταρέλλου, διάσημου για τις δημιουργίες του στη λεγόμενη υψηλή κοινωνία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το φόρεμα της νύφης Κάρι Σίμοντς κοστίζει 2.900 λίρες και είναι χειροποίητο, όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Sun και Daily Mail. Είναι φτιαγμένο από κεντητό μεταξωτό τούλι από ελεφαντόδοντο με δαντέλα σε πολλά σημεία του.

Η 33χρονη Κάρι συνδύασε το αέρινο κομψό νυφικό της μ’ ένα στεφάνι από λευκά λουλούδια στα μαλλιά.

Επιπλέον, στη φωτογραφία των νεονύμφων στον κήπο της Ντάουνινγκ Στριτ 10 που δόθηκε στη δημοσιότητα, η νύφη δεν φοράει παπούτσια, ποζάροντας ξυπόλητη στο πλευρό του συζύγου της. Φαίνονται τα δάκτυλα του ποδιού της και τα κατακόκκινα νύχια της.

Ο γάμος έγινε στον Καθεδρικό Ναό του Ουέστμινστερ με 30 καλεσμένους, ανάμεσά τους ο πατέρας του γαμπρού, Στάνλεϊ Τζόνσον, με την κόρη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ναός κλειδώθηκε ξαφνικά και λίγο αργότερα έφθασε εκεί η Σίμοντς, η οποία ζει με τον Μπόρις Τζόνσον στην Ντάουνινγκ Στριτ από το 2019 όταν εκείνος ανέλαβε την πρωθυπουργία. Ο γιος τους γεννήθηκε τον Απρίλιο 2020.

BREAKINGNEWS : UK Prime minister, Boris Johnson(56) becomes the first prime minister to get married while in office as he got married to Carrie Symonds (33) in a private wedding just about a month after they welcomed a baby. #Stereogoddess https://t.co/0WBSgC6raX