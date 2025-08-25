Γάζα: 5 οι νεκροί δημοσιογράφοι από τα πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ – Ζητά εξηγήσεις η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ

Αυξήθηκε ο απολογισμός των δημοσιογράφων που έχασαν την ζωή τους από σημερινά (25.08.2025) φονικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ ενάντια στο νοσοκομείο Νάσερ, στην περιοχή Χαν Γιουνίς της Λωρίδας της Γάζας.

Οι καταστροφικές αεροπορικές επιθέσεις που πραγματοποίησε το Ισραήλ με στόχο το νοσοκομείο Νάσερ κόστισαν την ζωή σε συνολικά 20 ανθρώπους, εκ των οποίων πέντε ήταν δημοσιογράφοι που συνεργάζονται με το Al Jazeera και τα πρακτορεία ειδήσεων Reuters και Associated Press.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά της, η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε «εξηγήσεις» εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία του παλαιστινιακού θύλακα.

At Nasser Medical Complex, a double strike killed 14 people medics, rescuers, & five journalists.



Among the journalists killed:

• Hossam El-Masry (Reuters)

• Mohamed Salama (Al Jazeera)

• Mariam Abu Daqqa (Independent Arabic & AP)

• Moaz Abu Taha (NBC)

• Ahmed Abu Aziz… pic.twitter.com/LxKdOvOtdv — Hala Jaber (@HalaJaber) August 25, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το καταριανό δίκτυο Al Jazeera, το καναδοβρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Reuters και το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Associated Press εξέφρασαν σε χωριστές ανακοινώσεις συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο συνεργατών τους.

Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε ότι εξαπέλυσε «πλήγμα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάσερ» και ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθεί σχετική έρευνα, ενώ ζήτησε συγνώμη εκφράζοντας λύπη για «τυχόν σωματική βλάβη που προκλήθηκε σε μη εμπλεκόμενα άτομα», τονίζοντας ότι «δεν θέτει επί τούτου στο στόχαστρο τους δημοσιογράφους».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας πρώτων βοηθειών, Μαχμούντ Μπασάλ, το νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις επλήγη δύο φορές από τον ισραηλινό στρατό, αρχικά από drone που ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά και στη συνέχεια από αεροπορικό βομβαρδισμό την ώρα που απομακρύνονταν οι τραυματίες.

Δεδομένων των περιορισμών που επιβάλλει στα ΜΜΕ το Ισραήλ στη Γάζα και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους απολογισμούς και δηλώσεις είτε της Πολιτικής Προστασίας είτε του ισραηλινού στρατού.

Θρήνος σε Reuters, AP και Al Jazeera

Το Al Jazeera ανακοίνωσε τον θάνατο επί τόπου του φωτοειδησεογράφου και φωτορεπόρτερ Μοχαμάντ Σαλάμα, δύο εβδομάδες αφότου έχασε τέσσερις δημοσιογράφους και δύο συνεργάτες, σε στοχευμένο πλήγμα του ισραηλινού στρατού που κατηγορούσε έναν από αυτούς ότι ήταν ενεργό μέλος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, η οποία τελευταία είχε απορρίψει αυτόν τον ισχυρισμό.

«Με θλίψη μάθαμε τον θάνατο του Χόσαμ αλ Μάσρι, συνεργάτη του Reuters, και τα τραύματα που προκλήθηκαν σε έναν άλλον συνεργάτη μας, τον Χάτεμ Χάλεντ, στη διάρκεια ισραηλινών πληγμάτων εναντίον του νοσοκομείου Νάσερ», ανέφερε σε μια ανακοίνωση εκπρόσωπος του καναδοβρετανικού πρακτορείου ειδήσεων.

Από την πλευρά του, το Associated Press εξέφρασε συγκλονισμό και θλίψη για τον θάνατο της Μαριάμ Ντάγκα, 33 ετών, ανεξάρτητης φωτοειδησεογράφου, η οποία συνεργαζόταν με το πρακτορείο από την έναρξη του πολέμου και «δεν ήταν σε αποστολή για το πρακτορείο την ώρα των γεγονότων», διευκρίνισε το πρακτορείο ειδήσεων.

Οι νεκροί δημοσιογράφοι Μαριάμ Ντάγκα (αριστερά) και Μοχαμάντ Σαλάμα (δεξιά) / Handout via Reuters

Το συνδικάτο Παλαιστίνιων δημοσιογράφων ανακοίνωσε ότι άλλα δύο θύματα ήταν ο Μοάζ Αμπού Τάχα και ο Άχμαντ Αμπού Αζίζ. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα, ο τελευταίος εργαζόταν για παλαιστινιακά και διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πριν από την ανακοίνωση αυτών των θανάτων, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) και οι Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα (RSF) κατέγραφαν σχεδόν 200 δημοσιογράφους οι οποίοι σκοτώθηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, που πυροδοτήθηκε από την άνευ προηγουμένου πολυαίμακτη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Μπασάλ σημείωσε επίσης τον θάνατο ενός νοσηλευτή μεταξύ των θυμάτων αυτών των πληγμάτων. Πολλοί τραυματίες, ορισμένοι μέσα στα αίματα, λαμβάνουν φροντίδα στο νοσοκομείο, όπως διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP που βρίσκεται επί τόπου.

Ο φωτορεπόρτερ του Reuters Χόσαμ αλ Μάσρι που σκοτώθηκε από την ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ / REUTERS / Stringer

Το νοσοκομείο Νάσερ είναι μία από τις τελευταίες δομές υγείας που εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει στη Λωρίδα της Γάζας, Αυτό το νοσοκομειακό σύμπλεγμα κτηρίων έχει τεθεί στο στόχαστρο κατ΄επανάληψη από το Ισραήλ αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος.

Η Πολιτική Προστασία είχε καταγράψει συνολικά 28 θανάτους τις πρώτες απογευματινές ώρες από πυρά ή πλήγματα του ισραηλινού στρατού σήμερα (25.08.2025) στο σύνολο του μικροσκοπικού παράκτιου παλαιστινιακού θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και ανθρωπιστική καταστροφή.

Εξοπλισμός των δημοσιογράφων που σκοτώθηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ / REUTERS / Hatem Khaled

Στο μεταξύ, η Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA) απαίτησε «εξηγήσεις» εκ μέρους των ισραηλινών αρχών μετά την ανακοίνωση του θανάτου πέντε δημοσιογράφων σε πλήγματα σε νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Η FPA είναι αγανακτισμένη και συγκλονισμένη», αναφέρει ανακοίνωση της οργάνωσης, στην οποία εκπροσωπείται το Γαλλικό Πρακτορείο, σημειώνοντας πως δεν υπήρξε «καμία προειδοποίηση πριν από αυτά τα πλήγματα».

«Απαιτούμε άμεσες εξηγήσεις από (τον ισραηλινό στρατό), και το γραφείο του πρωθυπουργού», προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία το Ισραήλ καλείται να «εγκαταλείψει και καλή την αχρεία πρακτική του να θέτει στο στόχαστρο δημοσιογράφους» υπογραμμίζοντας πως «πολλοί δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα χωρίς την παραμικρή δικαιολογία».