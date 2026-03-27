Γάζα: Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για τον αφοπλισμό της Χαμάς – Αναλυτικά τα πέντε στάδια διάρκειας 8 μηνών

Η Χαμάς θα κληθεί να επιτρέψει την καταστροφή του εκτεταμένου δικτύου των σηράγγων στη Γάζα ενώ παραδίδει τα όπλα της σε φάσεις σε διάστημα οκτώ μηνών, με βάση το σχέδιο αφοπλισμού που παρουσιάστηκε στους Παλαιστίνιους μαχητές από το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα που ξεκινά με την ανάληψη του ελέγχου ασφαλείας της Γάζας από επιτροπή Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ, και ολοκληρώνεται με την πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων «μόλις επιβεβαιωθεί ότι η Χαμάς στη Γάζα δεν έχει οπλισμό».

Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι κρίσιμο αγκάθι στις συνομιλίες για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα και την παγίωση της εκεχειρίας του Οκτωβρίου 2025, που διέκοψε δύο χρόνια πολέμου.

Η Χαμάς εδώ και καιρό απορρίπτει τα αιτήματα να παραδώσει τα όπλα, που εκτιμάται ότι κυρίως έχουν μεταφερθεί και έχουν αποθηκευτεί σε σήραγγες στη Γάζα. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν θα συμφωνήσει να αποχωρήσει από τη Γάζα, εάν δεν προηγηθεί πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς.

Η αντίδραση της Χαμάς

Παλαιστίνιος αξιωματούχος, που βρίσκεται κοντά στις συνομιλίες, δήλωσε ότι το σχέδιο είναι «άδικο» και ότι αναμένει πως η Χαμάς θα ζητήσει κάποιες «τροποποιήσεις και βελτιώσεις».

Ο αξιωματούχος, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω του ευαίσθητου χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ότι το σχέδιο δεν προσφέρει εγγυήσεις ότι το Ισραήλ θα φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του.

Θα δημιουργήσει τον κίνδυνο επανέναρξης του πολέμου, συνδέοντας την ανοικοδόμηση και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης με πολιτικά ζητήματα, όπως ο αφοπλισμός, δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Μια εξουσία, ένα νομικό σύστημα, ένας στρατός»

Η πρόσβαση του Reuters στο πλήρες κείμενο του σχεδίου, το οποίο παρουσίασε πρώτο το Al Jazeera, κατέστη δυνατή χάρη σε δύο Παλαιστίνιους αξιωματούχους που συμμετείχαν στις συνομιλίες. Αξιωματούχος της Χαμάς επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά του.

Το Συμβούλιο Ειρήνης παρουσίασε το σχέδιο στη Χαμάς την περασμένη εβδομάδα. Η Χαμάς δεν έχει κάνει δημόσια σχόλιο γι’ αυτό. Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση μελετά το έγγραφο.

Χθες (26.03.2026), τρεις άλλες παλαιστινιακές φατρίες, συμπεριλαμβανομένου του Ισλαμικού Τζιχάντ, εξέδωσαν ανακοινώσεις επικρίνοντας το σχέδιο, δηλώνοντας ότι δίνει αδίκως προτεραιότητα στον αφοπλισμό αντί για την ανοικοδόμηση και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Το σχέδιο περιλαμβάνει δύο στοιχεία: ένα έγγραφο 12 σημείων με τίτλο «Βήματα για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Ειρηνευτικού Σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα» και ένα χρονοδιάγραμμα πέντε φάσεων, στη διάρκεια του οποίου η Χαμάς θα παραδώσει τα όπλα της σε διάστημα οκτώ μηνών.

Το έγγραφο αναφέρει ότι όλες οι ένοπλες φατρίες στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων όπως ο Ισλαμικός Τζιχάντ, θα συμμετάσχουν σε διαδικασία αφοπλισμού υπό την εποπτεία Παλαιστίνιων τεχνοκρατών, μιας ομάδας γνωστής ως Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG).

«Η Γάζα θα κυβερνάται με βάση την αρχή ‘μία εξουσία, ένα νομικό σύστημα, ένας στρατός’ , όπου μόνο πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την (NCAG) μπορεί να κατέχουν όπλα και όλες οι ένοπλες φατρίες θα σταματήσουν τις στρατιωτικές δραστηριότητες», σύμφωνα με το έγγραφο.

Η διαδικασία αφοπλισμού θα «επαληθευτεί από την Επιτροπή Επαλήθευσης Συλλογής Όπλων», ενός σώματος που θα δημιουργηθεί από τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον επικεφαλής απεσταλμένο του Συμβουλίου Ειρήνης, σύμφωνα με το έγγραφο.

Η ανοικοδόμηση θα επιτραπεί μόνο σε περιοχές που θα χαρακτηριστούν αποστρατιωτικοποιημένες, αναφέρεται στο έγγραφο αυτό.

Σχέδιο αφοπλισμού 8 μήνων

Με την εκεχειρία του Οκτωβρίου 2025, το Ισραήλ βρέθηκε να έχει το έλεγχο της μισής και πλέον Γάζας, με τη Χαμάς να ελέγχει το υπόλοιπο μισό του θύλακα και τους δύο εκατομμύρια ανθρώπους του, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι άστεγοι ύστερα από δύο χρόνια ανελέητων ισραηλινών βομβαρδισμών.

Η Χαμάς, που είναι ταγμένη στην ένοπλη αντίσταση και έχει ορκιστεί να καταστρέψει το Ισραήλ, έχει δημοσίως απορρίψει τα αιτήματα για αφοπλισμό τους τελευταίους μήνες. Αλλά σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, αξιωματούχοι της Χαμάς δηλώνουν ανοικτοί στον αφοπλισμό υπό τον όρο ότι θα γίνει παράλληλα με μια πολιτική πορεία που θα οδηγήσει στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Το σχέδιο των 12 σημείων δεν κάνει καμία αναφορά σε ίδρυση παλαιστινιακού κράτους ή ανεξαρτητοποίηση.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου, κατά την η πρώτη φάση, που περιλαμβάνει 15 ημέρες, η NCAG θα αναλάβει τον έλεγχο της ασφάλειας και τον διοικητικό έλεγχο της Γάζας και θα ξεκινήσει προπαρασκευαστικά βήματα για τη συλλογή των όπλων.

Στη δεύτερη φάση, ημέρες 16-40, το Ισραήλ θα απομακρύνει όλο τον βαρύ οπλισμό από περιοχές υπό τον έλεγχό του, συμπεριλαμβανομένων βαρέων πυροβόλων όπλων και τεθωρακισμένων, και θα αναπτυχθεί μια διεθνής δύναμη ασφαλείας.

Η τρίτη φάση, ημέρες 31-90, θα είναι η πιο εντατική. Η Χαμάς θα παραδώσει όλα τα βαρέα όπλα της και τον στρατιωτικό εξοπλισμό στην NCAG και «θα επιτρέψει την καταστροφή όλων των σηράγγων, των εκρηκτικών και των στρατιωτικών υποδομών».

Στην τέταρτη φάση, ημέρες 91-250, οι αστυνομικές δυνάμεις της NCAG θα συγκεντρώσουν και θα καταγράψουν όλα τα εναπομείναντα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των τυφεκίων. Οι ισραηλινές δυνάμεις αρχίζουν να αποσύρονται σε φάσεις.

Η πέμπτη φάση περιγράφεται ως «τελική επαλήθευση» του αφοπλισμού και σε αυτή οι «ισραηλινές δυνάμεις αποσύρονται πλήρως από τη Γάζα με εξαίρεση την παρουσία τους σε μια περίμετρο ασφαλείας, και ξεκινούν οι προσπάθειες για ολοκληρωμένη ανοικοδόμηση».