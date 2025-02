Γάζα: Δάκρυα χαράς για την απελευθέρωση των τριών ομήρων – «Μπαμπά, σου πήρε πολύ καιρό να γυρίσεις πίσω»

Χαμογελαστοί, λαμπεροί και υγιείς – τρεις λέξεις που περιγράφουν απόλυτα το πώς ήταν οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι πριν από την αιμχαλωσία τους από τη Χαμάς, πριν από σχεδόν 500 ημέρες.

Πλέον, οι Or Levy, Eli Sharabi και Ohad Ben Ami μοιάζουν με φαντάσματα του παλιού τους εαυτού – αποστεωμένοι, εύθραυστοι και με μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια τους μετά από 16 μήνες εγκλεισμού, καθώς η Χαμάς διαπραγματευόταν την απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 34, 52 και 56 ετών αντίστοιχα, «πέρασαν τα σύνορα με το ισραηλινό έδαφος» και βρέθηκαν προς το μέρος υποδοχής τους, όπου θα συναντηθούν με «μέλη των οικογενειών τους», όπως διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός.

Η Χαμάς απελευθέρωσε σήμερα (08.02.2025) τους τρεις ομήρους έπειτα από 16 μήνες αιχμαλωσίας τους στη Λωρίδα της Γάζας, κατά την 5η κατά σειρά ανταλλαγή ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων κρατουμένων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

