Γάζα: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ ανακοινώνει νέα ανθρωπιστική νηοπομπή για να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ ανακοίνωσε την Κυριακή (10.08.2025) ότι θα λάβει μέρος σε νέα θαλάσσια αποστολή με προορισμό τη Γάζα, με δηλωμένο στόχο να «σπάσει τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό».

Σύμφωνα με μήνυμα της Γκρέτα Τούνμπεργκ που ανάρτησε στο Instagram, στις 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει η «μεγαλύτερη προσπάθεια που έχει οργανωθεί ποτέ» με δεκάδες πλοία να αναχωρούν από την Ισπανία για την Γάζα, ενώ στις 4 Σεπτεμβρίου θα ενωθούν με άλλα πλοία που θα φύγουν από την Τυνησία και άλλα μεσογειακά λιμάνια.

Διεθνής κινητοποίηση

Η αποστολή, με την ονομασία Global Sumud Flotilla, συγκεντρώνει μέλη ΜΚΟ, γιατρούς, καλλιτέχνες και προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων η Αμερικανίδα ηθοποιός Σούζαν Σάραντον, ο Σουηδός ηθοποιός Γκούσταφ Σκάρσγκορντ και ο Ιρλανδός ηθοποιός Λίαμ Κάνιγχαμ. Συνολικά, αναμένονται συμμετέχοντες από 44 χώρες, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές στην ιστοσελίδα τους.

Ο ακριβής αριθμός των πλοίων που θα κατευθυνθούν προς τη Γάζα δεν έχει διευκρινιστεί.

Προηγούμενα περιστατικά στη θάλασσα

Τον περασμένο Ιούνιο, το ιστιοφόρο Madleen, με δώδεκα επιβάτες γαλλικής, γερμανικής, βραζιλιάνικης, τουρκικής, σουηδικής και ισπανικής υπηκοότητας, αναχαιτίστηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις περίπου 185 χλμ. δυτικά της Γάζας. Οι επιβαίνοντες απελάθηκαν στη συνέχεια, ορισμένοι μετά από σύντομη κράτησή τους.

Η Global Sumud Flotilla παρουσιάζεται ως «ανεξάρτητη» οργάνωση, τονίζοντας ότι δεν συνδέεται με καμία κυβέρνηση ή πολιτικό κόμμα.