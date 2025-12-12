Γάζα: Οι συγκλονιστικές τελευταίες στιγμές Ισραηλινών ομήρων – Βίντεο τους δείχνουν να γιορτάζουν το Χανουκά πριν εκτελεστούν

Πρόκειται για εικόνες σπάνιας συναισθηματικής έντασης, που είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (11.12.2025). Γυρισμένες αρχικά για λόγους προπαγάνδας, σήμερα προκαλούν σοκ στην ισραηλινή κοινωνία. Τα βίντεο δείχνουν έξι ομήρους από το Ισραήλ να γιορτάζουν το Χανουκά σε υπόγεια σήραγγα στη Γάζα τον Δεκέμβριο του 2023, σχεδόν οκτώ μήνες πριν από τη δολοφονία τους από τη Χαμάς τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στα πλάνα, οι όμηροι από το Ισραήλ στη Γάζα, οι Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Κάρμελ Γκατ, Έντεν Γερουσαλμί, Άλμογκ Σαρούσι, Όρι Ντανίνο και Άλεξ Λομπάνοφ ανάβουν προσεκτικά αυτοσχέδια κεριά σε μία μενόρα φτιαγμένη από πλαστικά ποτήρια. Απαγγέλλουν τις παραδοσιακές ευλογίες, χαμογελούν στην κάμερα και εκφράζουν μια απλή ευχή: να επιστρέψουν ζωντανοί στα σπίτια τους, γράφει το CNN.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα από τα βίντεο, ο Άλμογκ Σαρούσι απευθύνεται απευθείας στον φακό. Εύχεται «καλή γιορτή» σε όλο τον λαό του Ισραήλ και μιλά για την ελπίδα ενός «θαύματος» που θα τους επιτρέψει να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή. Λίγους μήνες αργότερα, και οι έξι όμηροι θα σκοτωθούν, «δολοφονημένοι βάναυσα από τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φτάσουμε στη θέση τους», σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

“אנחנו מאוד מתגעגעים למשפחות שלנו ומחכים לחזור הביתה, בעזרת השם, בקרוב – עוד השנה”: ב-31 בדצמבר 2023 השישה מוחזקים כבר כמעט שלושה חודשים בשבי, ואלמוג אפילו מאחל לאלכס לחגוג את הנובי גוד הבא עם המשפחה, “כמו שאתה רגיל”. הנה קטע מכתבתה של אילנה דיין ששידרנו הערב:@netta_se pic.twitter.com/XGZU91xEnG — עובדה (@Uvda_tweet) December 11, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

״כמידי שבוע, אני מקדיש את זה לאימהות״: מעומק המנהרה, אורי דנינו מקדיש את טקס ערב השבת לאמא שלו עינב ולאימהות כולן. הקטע מתוך הכתבה ששידרנו אמש: pic.twitter.com/sqe4FKdSbW — עובדה (@Uvda_tweet) December 12, 2025

New footage has been released of American-Israeli hostage Hersh Goldberg-Polin and other hostages celebrating Chanukah in the tunnels.



They attempt to light something as a candle, asking for some oxygen so that a flame could be kindled.



And they sing a Chanukah song together.… pic.twitter.com/1APw6ZBmKk — Hen Mazzig (@HenMazzig) December 10, 2025

Heartbreaking footage uncovered by the IDF shows six Israeli hostages lighting Hanukkah candles in December 2023.



Suddenly it hit me: had they converted, their lives would have been saved and they would have been released.



None of them – and none of the other hostages – did.… pic.twitter.com/95OBZO4Ts9 — RealPalestina(א”י) (@LollllllaJR) December 12, 2025

Μια σκηνή που έγινε εθνικό σύμβολο

Ο θάνατος των έξι ομήρων παραμένει ένα από τα πιο τραυματικά επεισόδια του πολέμου για την ισραηλινή κοινωνία. Η υπόθεση είχε πυροδοτήσει κύμα οργής κατά του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι δεν εξασφάλισε εγκαίρως συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Τρεις από τους έξι επρόκειτο, μάλιστα, να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο μιας μελλοντικής συμφωνίας εκεχειρίας.

Τα βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων. Προβλήθηκαν αρχικά από την ερευνητική εκπομπή «Uvda» του καναλιού Channel 12 και φέρουν την ένδειξη: «Από υλικό που κατασχέθηκε από τον ισραηλινό στρατό». Σύμφωνα με το Φόρουμ, τα πλάνα είχαν καταγραφεί από τη Χαμάς.

Σε άλλα αποσπάσματα, οι όμηροι προσπαθούν να διατηρήσουν μια στοιχειώδη καθημερινότητα: παίζουν χαρτιά ή σκάκι καθισμένοι στο πάτωμα, μοιράζονται φρούτα ή μετρούν αντίστροφα για την Πρωτοχρονιά. Όταν το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα, σηκώνονται και αγκαλιάζονται, ευχόμενοι «καλή χρονιά», ελπίζοντας σε μια επικείμενη απελευθέρωση.

Η Έντεν Γερουσαλμί στέλνει μήνυμα στις οικογένειες και σε όλο το Ισραήλ: «Περιμένουμε πραγματικά να επιστρέψουμε στο σπίτι». Ο Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Ισραηλινοαμερικανός υπήκοος, εμφανίζεται χαμογελαστός παρά τη μερική απώλεια του αριστερού του χεριού, που είχε ακρωτηριαστεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. «Είμαστε εδώ, ζωντανοί, μας φροντίζουν, είμαστε καλά. Θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι», λέει στην κάμερα.

Η ανθρωπιά απέναντι στην προπαγάνδα

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ των Οικογενειών τονίζει την έντονη αντίθεση ανάμεσα στον σκοπό της Χαμάς και στο αποτέλεσμα των εικόνων. «Αυτά τα βίντεο γυρίστηκαν ως προπαγάνδα, όμως η ανθρωπιά των έξι αναδεικνύεται σε κάθε στιγμή. Ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να δει την ενότητά τους, τη δύναμη και την αξιοπρέπειά τους, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές».

Την ώρα που η Χαμάς δημοσίευε συστηματικά βίντεο ομήρων εξαναγκασμένων να απευθύνουν εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις, αυτά τα πλάνα προσφέρουν μια ωμή και βαθιά ανθρώπινη μαρτυρία της αιχμαλωσίας στα τούνελ της Γάζας. Και υπενθυμίζουν, με σκληρό τρόπο, όσα χάθηκαν: έξι ζωές, ελπίδες και μια επιστροφή που δεν ήρθε ποτέ.