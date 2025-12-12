Συμβαίνει τώρα:
Γάζα: Οι συγκλονιστικές τελευταίες στιγμές Ισραηλινών ομήρων – Βίντεο τους δείχνουν να γιορτάζουν το Χανουκά πριν εκτελεστούν

Εικόνες που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα δείχνουν έξι Ισραηλινούς ομήρους να γιορτάζουν το Χανουκά σε σήραγγα στη Γάζα, μήνες πριν δολοφονηθούν από τη Χαμάς
Το βίντεο με τους ομήρους που γιορτάζουν το Χανουκά
Το βίντεο με τους ομήρους που γιορτάζουν το Χανουκά / Πηγή: Χ

Πρόκειται για εικόνες σπάνιας συναισθηματικής έντασης, που είδαν το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (11.12.2025). Γυρισμένες αρχικά για λόγους προπαγάνδας, σήμερα προκαλούν σοκ στην ισραηλινή κοινωνία. Τα βίντεο δείχνουν έξι ομήρους από το Ισραήλ να γιορτάζουν το Χανουκά σε υπόγεια σήραγγα στη Γάζα τον Δεκέμβριο του 2023, σχεδόν οκτώ μήνες πριν από τη δολοφονία τους από τη Χαμάς τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στα πλάνα, οι όμηροι από το Ισραήλ στη Γάζα, οι Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Κάρμελ Γκατ, Έντεν Γερουσαλμί, Άλμογκ Σαρούσι, Όρι Ντανίνο και Άλεξ Λομπάνοφ ανάβουν προσεκτικά αυτοσχέδια κεριά σε μία μενόρα φτιαγμένη από πλαστικά ποτήρια. Απαγγέλλουν τις παραδοσιακές ευλογίες, χαμογελούν στην κάμερα και εκφράζουν μια απλή ευχή: να επιστρέψουν ζωντανοί στα σπίτια τους, γράφει το CNN.

Σε ένα από τα βίντεο, ο Άλμογκ Σαρούσι απευθύνεται απευθείας στον φακό. Εύχεται «καλή γιορτή» σε όλο τον λαό του Ισραήλ και μιλά για την ελπίδα ενός «θαύματος» που θα τους επιτρέψει να επιστρέψουν σε μια φυσιολογική ζωή. Λίγους μήνες αργότερα, και οι έξι όμηροι θα σκοτωθούν, «δολοφονημένοι βάναυσα από τρομοκράτες της Χαμάς λίγο πριν φτάσουμε στη θέση τους», σύμφωνα με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Μια σκηνή που έγινε εθνικό σύμβολο

Ο θάνατος των έξι ομήρων παραμένει ένα από τα πιο τραυματικά επεισόδια του πολέμου για την ισραηλινή κοινωνία. Η υπόθεση είχε πυροδοτήσει κύμα οργής κατά του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι δεν εξασφάλισε εγκαίρως συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων. Τρεις από τους έξι επρόκειτο, μάλιστα, να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο μιας μελλοντικής συμφωνίας εκεχειρίας.

Τα βίντεο δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων. Προβλήθηκαν αρχικά από την ερευνητική εκπομπή «Uvda» του καναλιού Channel 12 και φέρουν την ένδειξη: «Από υλικό που κατασχέθηκε από τον ισραηλινό στρατό». Σύμφωνα με το Φόρουμ, τα πλάνα είχαν καταγραφεί από τη Χαμάς.

Σε άλλα αποσπάσματα, οι όμηροι προσπαθούν να διατηρήσουν μια στοιχειώδη καθημερινότητα: παίζουν χαρτιά ή σκάκι καθισμένοι στο πάτωμα, μοιράζονται φρούτα ή μετρούν αντίστροφα για την Πρωτοχρονιά. Όταν το ρολόι δείχνει μεσάνυχτα, σηκώνονται και αγκαλιάζονται, ευχόμενοι «καλή χρονιά», ελπίζοντας σε μια επικείμενη απελευθέρωση.

Η Έντεν Γερουσαλμί στέλνει μήνυμα στις οικογένειες και σε όλο το Ισραήλ: «Περιμένουμε πραγματικά να επιστρέψουμε στο σπίτι». Ο Χερς Γκόλντμπεργκ-Πόλιν, Ισραηλινοαμερικανός υπήκοος, εμφανίζεται χαμογελαστός παρά τη μερική απώλεια του αριστερού του χεριού, που είχε ακρωτηριαστεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. «Είμαστε εδώ, ζωντανοί, μας φροντίζουν, είμαστε καλά. Θέλουμε να γυρίσουμε σπίτι», λέει στην κάμερα.

Η ανθρωπιά απέναντι στην προπαγάνδα

Σε ανακοίνωσή του, το Φόρουμ των Οικογενειών τονίζει την έντονη αντίθεση ανάμεσα στον σκοπό της Χαμάς και στο αποτέλεσμα των εικόνων. «Αυτά τα βίντεο γυρίστηκαν ως προπαγάνδα, όμως η ανθρωπιά των έξι αναδεικνύεται σε κάθε στιγμή. Ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να δει την ενότητά τους, τη δύναμη και την αξιοπρέπειά τους, ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές».

Την ώρα που η Χαμάς δημοσίευε συστηματικά βίντεο ομήρων εξαναγκασμένων να απευθύνουν εκκλήσεις για διαπραγματεύσεις, αυτά τα πλάνα προσφέρουν μια ωμή και βαθιά ανθρώπινη μαρτυρία της αιχμαλωσίας στα τούνελ της Γάζας. Και υπενθυμίζουν, με σκληρό τρόπο, όσα χάθηκαν: έξι ζωές, ελπίδες και μια επιστροφή που δεν ήρθε ποτέ.

