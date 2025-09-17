Γάζα: «Ποτάμι» αμάχων εγκαταλείπει την πόλη που έχουν περικυκλώσει Ισραηλινά άρματα

Η επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζεται με χιλιάδες ανθρώπους να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς, λόγω των σφοδρών βομβαρδισμών.

Τα τανκς του Ισραήλ έχουν φτάσει στα περίχωρα της πόλης της Γάζας αν και δεκάδες οργανισμοί έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα της εκκένωσης της περιοχής ενώ από αέρος αλλά και σε χερσαίες επιχειρήσεις, επιτέθηκαν περισσότερες από 150 φορές τις τελευταίες ημέρες στα οποία καταστράφηκαν πολυώροφα κτίρια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη 17.09.2025 ότι ανοίγει μια επιπλέον διαδρομή για 48 ώρες που οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας.

In a scene reminiscent of the 1948 Nakba, thousands of Palestinians are being forced out of Gaza City as a result of the insane Israeli offensive. Many of them have on choice but to walk long distances toward the southern Gaza Strip in what might be a one-way exodus. pic.twitter.com/1L9zl4N7sN — agitprop & absurdity (@agtprpnabsrdty) September 17, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας και του βορρά είναι πολύ πιθανό να μην έλαβαν κανένα από τα γραπτά μηνύματα ή τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός, καθώς οι επιδρομές κατέστρεψαν το τηλεφωνικό δίκτυο στην περιοχή, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με το Al Jazeera που επικαλείται πηγές νοσοκομείων, μόνο από το πρωί της Τετάρτης έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 75 άνθρωποι, εκ των οποίων 53 στην πόλη της Γάζας.

Breaking | One child was killed and several Palestinians injured after Israeli occupation forces targeted a home in the Nusseirat refugee camp, central Gaza Strip. pic.twitter.com/egRT1HXIyH — Quds News Network (@QudsNen) September 17, 2025

Τα ισραηλινά στρατεύματα εξαναγκάζουν όλο και περισσότερους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τη χερσαία επίθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις μεγαλύτερες περιοχές του αστικού κέντρου της Γάζας.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας που ασφυκτιά από το σφυροκόπημα του Ισραήλ ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς.

Families in Gaza sell their furniture so they can afford moving to the south of the strip, which would cost them thousands of dollars for tents and transportation fees. pic.twitter.com/ejl5BZajqw — Chris Hutchinson (@ChrisHu34451470) September 17, 2025

Residents are fleeing day and night under intense shelling from Gaza City toward the unknown in the southern part of the Strip, which is suffering from overcrowding of the displaced and a complete lack of basic necessities of life, in addition to its continuous exposure to… pic.twitter.com/DvgkqmKK3S — Mohd Naved (@Naved1Naved) September 17, 2025

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανέφερε ακόμη ότι πολλαπλές ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν το παιδιατρικό Νοσοκομείο Ραντίσι στην πόλη της Γάζας το βράδυ της Τρίτης.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι επιθέσεις ανάγκασαν τους μισούς από τους περίπου 80 ασθενείς να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο. Περίπου 40 ασθενείς, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά στην εντατική και οκτώ πρόωρα μωρά, παρέμειναν στο νοσοκομείο μαζί με 30 ιατρικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με το υπουργείο.

Κραυγή αγωνίας από τον ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ εκφράζει τους φόβους του για την έξαρση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα για την εξάντληση των τροφίμων και άλλων προμηθειών στη βόρεια Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ήδη υποφέρουν από λιμό.

في مشهد مأساوي من التجويع المستمر..



صرخات طفلة أثناء التزاحم على تكية خيرية في قطاع غزة؛ لمحاولة الحصول على وجبة طعام شحيحة، مع استمرار حصار الاحتلال وعدوانه. pic.twitter.com/j2Q0lG6cGP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 17, 2025

«Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την εξάντληση των αποθεμάτων καυσίμων και τροφίμων σε λίγες ημέρες, καθώς δεν υπάρχουν πλέον άμεσες πύλες εισόδου βοήθειας στη βόρεια Γάζα και ο ανεφοδιασμός από το νότο προς το βορρά γίνεται όλο και πιο δύσκολος λόγω της αυξανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ανασφάλειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA).

Την οργή τους εκφράζουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν σήμερα Τετάρτη 17.09.2025, σοκαρισμένοι από τον θάνατο ενός εκ των νοσηλευτών τους, ο οποίος υπέκυψε χθες στα τραύματα που του προκάλεσαν θραύσματα, έπειτα από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στη σκηνή του, πέντε ημέρες νωρίτερα.

Ο νοσηλευτής, Χουσέιν Αλνατζάρ, ήταν πατέρας τριών παιδιών και εργαζόταν στην ιατρική κλινική της διεθνούς οργάνωσης στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις από πέρυσι τον Ιανουάριο. Η νύφη του και ο ανιψιός του τραυματίστηκαν στον ίδιο βομβαρδισμό. Πρόκειται για τον δέκατο τρίτο υγειονομικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που σκοτώνεται από την έναρξη του πολέμου.

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους Παλαιστίνιους συναδέλφους μας», ανέφερε η οργάνωση σε μια ανακοίνωση.

Τουλάχιστον 540 εργαζόμενοι παροχής βοήθειας έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιχειρήσεις που διαρκούν σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γραφείου για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένως αρνηθεί πως στοχοθετεί εργαζόμενους οργανώσεων αρωγής και λέει πως βάζει στο στόχαστρό του μέλη της Χαμάς και υποδομές της στον θύλακα.

Σήμερα, ο απολογισμός των νεκρών Παλαιστινίων από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεπέρασε τους 65.000, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές.

The intensification of the terrorist Zionist bombing & ethnic cleansing carried out by the enemy in the #Gaza Strip pic.twitter.com/QCHN8uWwqC — Dr. Zain Al-Abbadi (@ZainAbbadi11) September 17, 2025

Μελόνι: «Η Ιταλία δεν συμμερίζεται την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας»

Στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια ομιλίας της στην Ανκόνα, ενόψει των περιφερειακών εκλογών που διεξαχθούν σε λίγες ημέρες στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

«Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Μια επιλογή την οποία η Ιταλία δεν μπορεί να συμμεριστεί», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. «Οι τρομοκράτες της Χαμάς συνεχίζουν, και τώρα, να αρνούνται να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη δίνοντας απαντήσεις όχι μόνο με συνθήματα», πρόσθεσε η Μελόνι.