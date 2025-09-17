Κόσμος

Γάζα: «Ποτάμι» αμάχων εγκαταλείπει την πόλη που έχουν περικυκλώσει Ισραηλινά άρματα

Ασφυκτικός ο ισραηλινός κλοιός γύρω από την πόλη της Γάζας - Κραυγή αγωνίας από τον ΟΗΕ
Πολίτες εγκαταλείπουν τη Γάζα
Η επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα συνεχίζεται με χιλιάδες ανθρώπους να παίρνουν τον δρόμο της προσφυγιάς, λόγω των σφοδρών βομβαρδισμών.

Τα τανκς του Ισραήλ έχουν φτάσει στα περίχωρα της πόλης της Γάζας αν και δεκάδες οργανισμοί έχουν κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την επικινδυνότητα της εκκένωσης της περιοχής ενώ από αέρος αλλά και σε χερσαίες επιχειρήσεις, επιτέθηκαν περισσότερες από 150 φορές τις τελευταίες ημέρες στα οποία καταστράφηκαν πολυώροφα κτίρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Τετάρτη 17.09.2025 ότι ανοίγει μια επιπλέον διαδρομή για 48 ώρες που οι Παλαιστίνιοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας.

 

Ωστόσο, πολλοί κάτοικοι της πόλης της Γάζας και του βορρά είναι πολύ πιθανό να μην έλαβαν κανένα από τα γραπτά μηνύματα ή τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός, καθώς οι επιδρομές κατέστρεψαν το τηλεφωνικό δίκτυο στην περιοχή, αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με το Al Jazeera που επικαλείται πηγές νοσοκομείων, μόνο από το πρωί της Τετάρτης έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 75 άνθρωποι, εκ των οποίων 53 στην πόλη της Γάζας.

 

Τα ισραηλινά στρατεύματα εξαναγκάζουν όλο και περισσότερους κατοίκους της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με τη χερσαία επίθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στις μεγαλύτερες περιοχές του αστικού κέντρου της Γάζας.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας που ασφυκτιά από το σφυροκόπημα του Ισραήλ ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους από τους βομβαρδισμούς.

 

 

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, ανέφερε ακόμη ότι πολλαπλές ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν το παιδιατρικό Νοσοκομείο Ραντίσι στην πόλη της Γάζας το βράδυ της Τρίτης.

Το υπουργείο ανέφερε ότι οι επιθέσεις ανάγκασαν τους μισούς από τους περίπου 80 ασθενείς να εγκαταλείψουν το νοσοκομείο. Περίπου 40 ασθενείς, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά στην εντατική και οκτώ πρόωρα μωρά, παρέμειναν στο νοσοκομείο μαζί με 30 ιατρικούς υπαλλήλους, σύμφωνα με το υπουργείο.

Κραυγή αγωνίας από τον ΟΗΕ

Ο ΟΗΕ εκφράζει τους φόβους του για την έξαρση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα για την εξάντληση των τροφίμων και άλλων προμηθειών στη βόρεια Γάζα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ήδη υποφέρουν από λιμό.

 

«Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για την εξάντληση των αποθεμάτων καυσίμων και τροφίμων σε λίγες ημέρες, καθώς δεν υπάρχουν πλέον άμεσες πύλες εισόδου βοήθειας στη βόρεια Γάζα και ο ανεφοδιασμός από το νότο προς το βορρά γίνεται όλο και πιο δύσκολος λόγω της αυξανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ανασφάλειας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA).

Την οργή τους εκφράζουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα για τον θάνατο νοσηλευτή

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα δήλωσαν σήμερα Τετάρτη 17.09.2025, σοκαρισμένοι από τον θάνατο ενός εκ των νοσηλευτών τους, ο οποίος υπέκυψε χθες στα τραύματα που του προκάλεσαν θραύσματα, έπειτα από μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή κοντά στη σκηνή του, πέντε ημέρες νωρίτερα.

Ο νοσηλευτής, Χουσέιν Αλνατζάρ, ήταν πατέρας τριών παιδιών και εργαζόταν στην ιατρική κλινική της διεθνούς οργάνωσης στην Ντέιρ αλ Μπάλα και τη Χαν Γιούνις από πέρυσι τον Ιανουάριο. Η νύφη του και ο ανιψιός του τραυματίστηκαν στον ίδιο βομβαρδισμό. Πρόκειται για τον δέκατο τρίτο υγειονομικό των Γιατρών Χωρίς Σύνορα που σκοτώνεται από την έναρξη του πολέμου.

«Είμαστε αγανακτισμένοι καθώς η στρατιωτική βία συνεχίζει να σκοτώνει τους Παλαιστίνιους συναδέλφους μας», ανέφερε η οργάνωση σε μια ανακοίνωση.

Τουλάχιστον 540 εργαζόμενοι παροχής βοήθειας έχουν σκοτωθεί στις ισραηλινές επιχειρήσεις που διαρκούν σχεδόν δύο χρόνια εναντίον της Χαμάς, οι οποίες ξεκίνησαν μετά τις φονικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από μέλη της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γραφείου για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ έχει επανειλημμένως αρνηθεί πως στοχοθετεί εργαζόμενους οργανώσεων αρωγής και λέει πως βάζει στο στόχαστρό του μέλη της Χαμάς και υποδομές της στον θύλακα.

Σήμερα, ο απολογισμός των νεκρών Παλαιστινίων από τον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ξεπέρασε τους 65.000, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές.

 

Μελόνι: «Η Ιταλία δεν συμμερίζεται την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας»

Στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια ομιλίας της στην Ανκόνα, ενόψει των περιφερειακών εκλογών που διεξαχθούν σε λίγες ημέρες στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

«Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Μια επιλογή την οποία η Ιταλία δεν μπορεί να συμμεριστεί», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. «Οι τρομοκράτες της Χαμάς συνεχίζουν, και τώρα, να αρνούνται να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη δίνοντας απαντήσεις όχι μόνο με συνθήματα», πρόσθεσε η Μελόνι.

