Την στιγμή της έκρηξης στη γέφυρα στο στενό του Κερτς που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία κατέγραψε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία αναπαράγουν και τα ρωσικά ΜΜΕ, δείχνουν τη στιγμή που ένα φορτηγό ανατινάζεται στη γέφυρα του Κερτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Russian Telegram channels are sharing this video which is allegedly CCTV footage of the explosion. https://t.co/3ooL473SJA pic.twitter.com/zMFK6ADkoR