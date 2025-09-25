«Γεια σου Ντόναλντ, εδώ Ούρσουλα» – Η απευθείας γραμμή Βρυξελλών με τον Τραμπ και το τίμημα της σχέσης

Μετά τη μαζική επίθεση ρωσικών drones που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στο κτίριο της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο Κίεβο τον περασμένο μήνα, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν περίμενε για επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μέσω επίσημων διαύλων. Αντ’ αυτού, σήκωσε το τηλέφωνο και κάλεσε κατευθείαν τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Politico.

Δύο αξιωματούχοι της ΕΕ που έχουν γνώση του τηλεφωνήματος ανέφεραν ότι η Φον ντερ Λάιεν είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ: «Αυτό είναι το τι μπορεί να κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Να ένα σαφές παράδειγμα ότι δεν τηρεί τον λόγο του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα «χημεία» Βρυξελλών – Τραμπ

Η απευθείας επικοινωνία Φον ντερ Λάιεν και Τραμπ δεν είναι τυχαία, έχει μεγάλη γεωπολιτκή σημασια, σχολιάζει το ίδιο δημοσίευμα. Για μήνες, η ΕΕ ένιωθε παραγκωνισμένη από τις συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς ο Τραμπ έδειχνε να κλείνει το μάτι στη Μόσχα. Από τον Ιούνιο, όμως, κάτι άλλαξε: ο Αμερικανός πρόεδρος μιλά τακτικά με τη φον ντερ Λάιεν, την επαινεί ως «φανταστική» και «υπέροχη», ενώ Ευρωπαίοι διπλωμάτες βλέπουν τη μεταξύ τους χημεία να επηρεάζει τη στάση του έναντι του Πούτιν.

Δεν είναι τυχαίο ότι η πρόσφατη στροφή του Τραμπ, που χαρακτήρισε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη», ήρθε αμέσως μετά τις συνομιλίες του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τη φον ντερ Λάιεν.

Από τη G7 στη Σκωτία

Σημείο καμπής ήταν η Σύνοδος της G7 στον Καναδά, στις 16-17 Ιουνίου, όπου οι δύο είχαν κατ’ ιδίαν συνάντηση με έμφαση στο εμπόριο. Ακολούθησε πρόσκληση του Τραμπ στη φον ντερ Λάιεν να ταξιδέψει στη Σκωτία για να «κλείσουν τη συμφωνία» – και εκείνη πήγε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενώ η εμπορική συμφωνία κρίθηκε στην Ευρώπη άνιση, ωστόσο ο τρόπος διαπραγμάτευσης της προέδρου της Κομισιόν εντυπωσίασε τον Αμερικανό πρόεδρο. «Ξεκίνησε με 35%, μετά 29%, μετά 25%. Τελικά κατέληξαν στο 15%», περιέγραψε Ευρωπαίος αξιωματούχος για τους υψηλούς δασμούς με τους οποίους απείλησε ο Τραμπ.

Όταν μια δημοσιογράφος αναφέρθηκε στο περιστατικό το οποίο υπήρξαν παρεμβολές στο GPS του αεροπλάνου της Φον ντερ Λάιεν πάνω από τη Βουλγαρία, ο Τραμπ τη διέκοψε μόλις συνειδητοποίησε για ποιο άτομο μιλούσε.

«Με την Ούρσουλα; Είχε έναν ενδιαφέρον συμβάν. Είναι μια καταπληκτική γυναίκα», είπε ο Τραμπ. Μόλις η δημοσιογράφος τελείωσε την ερώτησή της σχετικά με τις παρεμβολές στο GPS, ο Τραμπ συνέχισε: «Κανείς δεν ξέρει από πού προήλθε, αλλά της αφαίρεσαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το τηλέφωνό της». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Ξέρετε, μερικές φορές αυτό είναι καλό. Αν συνέβαινε σε μένα, θα ήμουν πολύ χαρούμενος».

Πίσω από το αστείο, ήταν απροσδόκητα ενήμερος για τα προβλήματα με το τηλέφωνο της Φον ντερ Λάιεν, και υπήρχε μια σαφής ένδειξη ότι οι δύο δεν είχαν καταφέρει να επικοινωνήσουν.

Η «υπέροχη γυναίκα» και τα όρια

Το Politico σημειώνει ότι για τον Τραμπ η φον ντερ Λάιεν ανήκει πλέον στην κατηγορία «υπέροχη γυναίκα» – μια σπάνια φιλοφρόνηση, αν θυμηθεί κανείς πώς αποκαλούσε στο παρελθόν αντιπάλους όπως η Χίλαρι Κλίντον ή ακόμα και άλλες Ευρωπαίες αξιωματούχους.

Η πρόεδρος της Κομισιόν έχει κερδίσει τη θέση της ως «το πρόσωπο με το οποίο συνομιλεί ο Τραμπ από την Ευρώπη». Η Φον ντερ Λάιεν μπορεί να μην εκφράζει ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά είναι όλο και περισσότερο αυτή που σηκώνει το τηλέφωνο. Και αυτή που ο Τραμπ καλεί.

Ωστόσο, σε μια Ευρώπη που δυσκολεύεται να μιλήσει με μια φωνή, είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιος που μπορεί να μιλήσει απευθείας στον Τραμπ.

Όμως η στενή σχέση έχει και κόστος. Οι επικριτές της στην Ευρώπη την κατηγορούν ότι έδειξε υπερβολική ελαστικότητα στις ρυθμίσεις για τις Big Tech και δέχθηκε μια άδικη εμπορική συμφωνία μόνο και μόνο για να μείνει κοντά στον Τραμπ.

Σε μια ήπειρο όπου συχνά αναρωτιούνται «ποιον να καλέσει κανείς στην Ευρώπη;», η φον ντερ Λάιεν φαίνεται να έχει βρει τη φόρμουλα. Δεν προσπαθεί να γίνει «ψυχολόγος του Τραμπ», όπως άλλοι ηγέτες.

Απλώς κέρδισε την προσοχή του – και προς το παρόν αυτό αρκεί.

«Δεν είναι η μόνη, φυσικά. Έχω την αίσθηση ότι μιλάει συνεχώς με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούττε», πρόσθεσε ο πρώτος αξιωματούχος της ΕΕ που μίλησε στο Politico, αναφερόμενος στα συνεχή μηνύματα και τηλεφωνήματα του Τραμπ.

Αλλά με τη Φον ντερ Λάιεν είναι διαφορετικά. Ο Τραμπ τηλεφωνεί όταν έχει νόημα. Τελικά, όμως, το να είσαι «φίλος» του Τραμπ δεν σε οδηγεί πολύ μακριά, καθώς «θα συνεχίσει να κάνει ό,τι θέλει», τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος.