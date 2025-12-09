Γέμισαν μπανάνες οι ακτές της Βρετανίας: Ξεβράστηκαν μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου

Μπανάνες εκβράστηκαν στις ακτές της νότιας Βρετανίας όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού και περισυλλογή του φρούτου. Ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ ανατράπηκε κοντά στη νήσο Ουάιτ.

Το φορτηγό πλοίο «Baltic Kipper» έχασε στις 6 Δεκεμβρίου 16 κοντέινερ, από τα οποία οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.

Οι τοπικές αρχές στη νότια Βρετανία πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια μίας εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών, έγινε την Τρίτη (09.12.2025) γνωστό από το συμβούλιο του Δυτικού Σάσεξ, σε ένα δελτίο Τύπου.

Στόχος της επιχείρησης είναι να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.

Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές γέμιζαν τους σάκους απορριμμάτων με τις μπανάνες που είχαν διασκορπιστεί στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από τα αναποδογυρισμένα κοντέινερ.

FORBIDDEN FRUIT: Bananas are washing ashore England’s south coast after dozens of shipping containers fell off a cargo ship. pic.twitter.com/uuwsEky4RG — Fox News (@FoxNews) December 8, 2025

This story is bananas… no, really. Shipping containers full of bananas washed ashore on Selsey beach on England’s south coast on Sunday after falling off a cargo ship the day before. pic.twitter.com/JZrx455sA8 — AccuWeather (@accuweather) December 8, 2025

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.