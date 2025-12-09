Κόσμος

Γέμισαν μπανάνες οι ακτές της Βρετανίας: Ξεβράστηκαν μετά την ανατροπή φορτηγού πλοίου

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές
Μπανάνες ξεβράστηκαν στις ακτές της Βρετανίας
Μπανάνες εκβράστηκαν στις ακτές της νότιας Βρετανίας όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού και περισυλλογή του φρούτου. Ένα πλοίο μεταφοράς κοντέινερ ανατράπηκε κοντά στη νήσο Ουάιτ.

Το φορτηγό πλοίο «Baltic Kipper» έχασε στις 6 Δεκεμβρίου 16 κοντέινερ, από τα οποία οκτώ που μετέφεραν μπανάνες, δύο κοντέινερ με μπανάνες Αντιλλών και ένα με αβοκάντο, σύμφωνα με τη βρετανική ακτοφυλακή.

Οι τοπικές αρχές στη νότια Βρετανία πραγματοποιούν την επιχείρηση καθαρισμού με τη βοήθεια μίας εταιρείας που εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών εκτάκτων αναγκών, έγινε την Τρίτη (09.12.2025) γνωστό από το συμβούλιο του Δυτικού Σάσεξ, σε ένα δελτίο Τύπου.

Στόχος της επιχείρησης είναι να ασφαλιστούν τα εμπορευματοκιβώτια και να συγκεντρωθούν τα απορρίμματα, κυρίως φρούτα και πολυστυρένιο, όπως διευκρινίζεται.

Στην παραλία του Σέλσι, εθελοντές γέμιζαν τους σάκους απορριμμάτων με τις μπανάνες που είχαν διασκορπιστεί στην παραλία, σε κοντινή απόσταση από τα αναποδογυρισμένα κοντέινερ.

 

 

Οι αρχές απηύθυναν έκκληση στους πολίτες να μην καταναλώσουν τα φρούτα που έχουν ξεβραστεί στις ακτές.

