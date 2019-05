Γεννάει η Μέγκαν Μαρκλ

Tο Παλάτι του Μπάκινγχαμ επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη ο τοκετός για την γέννηση του πρώτου παιδιού του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Οι ωδίνες άρχισαν νωρίς το πρωί και στο πλευρό της Μέγκαν είναι ο Πρίγκιπας Χάρι.

Η Δούκισσα του Σάσεξ και ο σύζυγός της Πρίγκιπας Χάρι θα πάρουν στην αγκαλιά το πρώτο τους παιδί μέσα στις επόμενες ώρες. Μόνο που σπάζοντας τις παραδόσεις και οι δυο έχουν αποφασίσει να τηρήσουν άκρα μυστικότητα όσον αφορά στο που και το πότε.

Αυτό σημαίνει ότι δεν γνωρίζουμε αν η Μέγκαν είναι σε μαιευτήριο ή στο Παλάτι και πιθανότατα δεν θα μάθουμε τίποτε άλλο παρά μόνο όταν γεννηθεί το παιδί. Επίσης δεν γνωρίζουμε το φύλο του παιδιού.

