Γερμανία: Ακτιβιστές υπέρ των ζώων θέλουν τον Ιησού πάνω σε σκούτερ!

Συγκεκριμένα, οι φανατικοί ζωόφιλοι στη Γερμανία υποστηρίζουν ότι το δημοφιλές γεγονός, το οποίο απεικονίζει το Πάθος του Ιησού και χαρακτηρίζει την θριαμβευτική του είσοδο στην Ιερουσαλήμ σε γαϊδουράκι πριν από το Μυστικό Δείπνο, είναι αναχρονικό!

Η περίεργη απαίτηση των φανατικών υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων στοχεύει απευθείας στο διάσημο θρησκευτικό φεστιβάλ Πάθους στο Oberammergau.

Οι θεατές που παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα θέαμα που αναπαριστά τις τελευταίες μέρες του Ιησού, σκηνές που επαναλαμβάνονται πιστά στο μικρό βαυαρικό χωριό από το 1634.

Στην πρώτη πράξη, ο Ιησούς κάνει βόλτες στην Ιερουσαλήμ σε γαϊδουράκι την Κυριακή των Βαΐων, αλλά το γερμανικό παράρτημα της ζωοφιλικής ακτιβιστικής οργάνωσης «ΡΕΤΑ» θέλει να προσαρμόσει το θρησκευτικό θέαμα πιο κοντά στις σύγχρονες τάσεις.

Animal activists demand Jesus in German passion play ride e-scooter instead of donkey https://t.co/4VgTsmnfHB

— Sputnik (@SputnikInt) September 6, 2019