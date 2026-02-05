Γερμανία: Έμφραγμα έπαθε ο πατέρας του 36χρονου ελεγκτή που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από 26χρονο Έλληνα

Από εγκεφαλική αιμορραγία έπειτα από τον ξυλοδαρμό του από έναν 26χρονο Έλληνα, «κατέληξε» ο Σερκάν Σ., ένας Γερμανός τουρκικής καταγωγής ελεγκτής εισιτηρίων των σιδηροδρόμων στη Γερμανία. Τα τραγικά νέα προκάλεσαν καρδιακό έμφραγμα στον πατέρα του άτυχου 36χρονου.

Σύμφωνα με την «Bild», στο άκουσμα του τραγικού μαντάτου του θανάτου του γιου του στη Γερμανία, ο πατέρας του ελεγκτή Σερκάν Σ. κατέρρευσε, εισήχθη στο νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε εγχείρηση bypass.

Ο άτυχος υπάλληλος που αφήνει πίσω του δύο αγόρια 11 και 13 ετών, υπέκυψε στα τραύματα που του προκάλεσε ένας 26χρονος Έλληνας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, μέχρι τώρα, ο οποίος τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι.

Ο 26χρονος δράστης μένει μόνιμα στο Λουξεμβούργο και ταξίδευε με άλλους τρεις Έλληνες.

Η «Bild» ισχυρίζεται ότι σημείο «κλειδί» ήταν όταν οι επιβάτες του τρένου απαίτησαν να τον κατεβάσουν στον επόμενο σταθμό.

«Είναι φανερό ότι πρόκειται για ομάδα Ελλήνων τουριστών. Γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον ο δράστης είναι Έλληνας. Και ήταν ένας απλός έλεγχος εισιτηρίων, δεν είχε θέση σε κουπέ και ο ελεγκτής τον πλησίασε πολλές φορές. Αυτός άρχισε αμέσως να δείχνει τις γροθιές του στους επιβάτες. Τότε ο 36χρονος Σερκάν και πατέρας παιδιών όπως μάθαμε τώρα, έκανε πίσω και πολλοί θεώρησαν ότι ηρέμησε η κατάσταση. Όμως, οι επιβάτες ήθελαν να κατέβει από το τρένο στον επόμενο σταθμό, κάτι που έκανε τρελό τον δράστη και χτύπησε τον ελεγκτή μέχρι θανάτου».

Η βία στα περιφερειακά σιδηροδρομικά δρομολόγια της Γερμανίας έχει αυξηθεί.

Στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, στις 4 Φεβρουαρίου δύο Ουκρανοί ήρθαν στα χέρια με έναν ελεγκτή εισιτηρίων και τον μηχανοδηγό.

Στις 3 Φεβρουαρίου στο Αμβούργο, ένας 43χρονος γρονθοκόπησε και κλώτσησε στο κεφάλι έναν 49χρονο υπάλληλο των σιδηροδρόμων.