Γερμανία: Κίνδυνος για τις χριστουγεννιάτικες αγορές – «Με ανησυχεί βαθιά που δεν μπορούμε να τις οργανώσουμε» λέει ο Μερτς

Ο καγκελάριος επισήμανε ότι πρέπει να εφαρμοστούν ενιαία πρότυπα ασφάλειας για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη την Γερμανία
Ένα περίπτερο της χριστουγεννιάτικης αγοράς στο σημείο όπου, στις 20 Δεκεμβρίου 2024, ένας ύποπτος οδήγησε ένα αυτοκίνητο μέσα στην πολυσύχναστη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεβούργο / REUTERS / Annegret Hilse

Την ανησυχία του για τα θέματα ασφάλειας στις χριστουγεννιάτικες αγορές εξέφρασε ο Φρίντριχ Μερτς την Τρίτη (18.11.2025) και τόνισε ότι πρέπει να θεσπιστούν κοινά πρότυπα για την οργάνωση των αγορών σε όλες τις πόλεις της Γερμανίας.

«Με ανησυχεί βαθιά το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον να οργανώνουμε χριστουγεννιάτικες αγορές, ακόμη και σε μικρότερες πόλεις, χωρίς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ασφαλείας», δήλωσε νωρίτερα απόψε ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς από την πόλη Χάλε στην Σαξονία-Άνχαλτ.

Υπενθυμίζεται ότι στο Μαγδεμβούργο, στις 20 Δεκεμβρίου 2024 ο σαουδάραβας Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοζέν οδήγησε το αυτοκίνητό του κατευθείαν επάνω στο πλήθος που βρισκόταν στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά, σκοτώνοντας 6 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 300.

Αυτές τις μέρες βρίσκεται μάλιστα σε εξέλιξη η δίκη του, ενώ μέχρι σήμερα δεν είχε ξεκαθαριστεί εάν η αγορά πρόκειται να λειτουργήσει φέτος.

«Παρακολουθώ πολύ στενά αυτήν τη συζήτηση. Ελπίζω ειλικρινά ότι θα βρεθεί λύση για το Μαγδεμβούργο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι πόλεις της Γερμανίας. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν μπορεί να παράσχει άμεση υποστήριξη. Αυτή είναι ευθύνη των αστυνομικών δυνάμεων του κρατιδίου», ξεκαθάρισε ο Μερτς.

Ο ύποπτος Ταλέμπ αλ-Αμπντουλμοχσέν, ένας 51χρονος γιατρός από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο, απόπειρα δολοφονίας και επικίνδυνη παρεμπόδιση της οδικής κυκλοφορίας, εμφανίζεται στην έναρξη της δίκης του για την επίθεση στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Μαγδεμβούργου / REUTERS / Annegret Hilse

Και επισήμανε ότι πρέπει να εφαρμοστούν ενιαία πρότυπα ασφάλειας για τις χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη την Γερμανία.

«Φυσικά, υποστηρίζουμε κάθε μορφή συντονισμού και εναρμόνισης των εννοιών ασφαλείας, επειδή έχουμε αυτό το πρόβλημα – της προστασίας των χριστουγεννιάτικων αγορών – σε όλα τα κρατίδια», τόνισε ο καγκελάριος και επισήμανε ότι «μόνο με την στενότερη συνεργασία μεταξύ ομοσπονδιακής κυβέρνησης, κρατιδίων και δήμων μπορούμε να οδηγηθούμε σε αξιόπιστα σχέδια ασφάλειας».

Ο πρωθυπουργός της Σαξονίας-Άνχαλτ Ράινερ Χάζελοφ (CDU) δήλωσε αμέσως μετά ότι τα ζητήματα ασφάλειας έχουν διευθετηθεί και η αγορά στο Μαγδεμβούργο θα λειτουργήσει φέτος κανονικά.

«Οι χριστουγεννιάτικες αγορές είναι μέρος του πολιτισμού μας και πρέπει να παραμείνουν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας ζωής», υπογράμμισε ο Χάζελοφ.

