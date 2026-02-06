Γερμανία: Μεγάλωνε μόνος του δύο παιδιά ο Τούρκος ελεγκτής που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από τον 26χρονο Έλληνα – «Οι γιοι του τον είδαν στο νεκροκρέβατο»

Ενας 26χρονος Έλληνας σκότωσε στον ξύλο τον ελεγκτή Σερκάν Σ. το βράδυ της Δευτέρας (02.02.2026) στη Γερμανία για ασήμαντη αφορμή, για ένα εισιτήριο που έπρεπε να έχει και δεν είχε, σε μία υπόθεση που έχει σοκάρει. Η οικογένεια και οι συνάδελφοι του θύματος είναι συνετριμμένοι.

Ο 36χρονος Σερκάν από το Λούντβιγκσαφεν δούλευε στους σιδηροδρόμους 16 χρόνια και μεγάλωνε μόνος του τα δύο του αγόρια, 13 και 11 ετών. Ο άτυχος ελεγκτής πέθανε στο νοσοκομείο λίγες ημέρες αργότερα από τον ξυλοδαρμό του από εγκεφαλική αιμορραγία. Μάλιστα όταν ο πατέρας του έμαθε για την επίθεση στον γιο του, έπαθε καρδιακή προσβολή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η οικογένειά του έμεινε δίπλα στον Σερκάν μέχρι και τις τελευταίες στιγμές.

Φίλοι και συγγενείς έσπευσαν στο νοσοκομείο, όταν έμαθαν τι συνέβη μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε.

Οι γιοι του Ερντάλ (13 ετών) και Αλί Εκμπέρ (11 ετών), αγωνιούσαν για περίπου δύο ημέρες στο νοσοκομείο για τον πατέρα τους, αλλά την Τετάρτη (04.02.2026) το πρωί άφησε την τελευταία του πνοή. «Τα δύο παιδιά ήταν επίσης στο νοσοκομείο και είδαν τον πατέρα τους στο νεκροκρέβατο. Δεν μπορεί να γίνει χειρότερο», λέει ο ξάδελφος του Σερκάν, Ενγκίν, σε συνέντευξη στο RTL.

«Πέθανε εξαιτίας ενός εισιτηρίου. Πέθανε για 60 ευρώ. Είναι τόσο άσκοπο», δήλωσε ο θείος του καθώς σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας 26χρονος άνδρας χωρίς εισιτήριο χτυπούσε επανειλημμένα τον ελεγκτή στο κεφάλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 26χρονος είναι Έλληνας υπήκοος, και διέμενε μόνιμα στο Λουξεμβούργο, κατά δήλωσή του. Δεν έχει βεβαρημένο ποινικό μητρώο, ούτε είχε απασχολήσει μέχρι σήμερα τη γερμανική αστυνομία. Ο 26χρονος ταξίδευε μόνος του.

Το χρονικό

Ο 26χρονος Έλληνας εξοργίστηκε όταν ο ελεγκτής του ζήτησε να του δείξει το εισιτήριο για το τρένο, αλλά ο 26χρονος δεν είχε.

Όταν ο ελεγκτής ζήτησε από τον 26χρονο να αποβιβαστεί στον επόμενο σταθμό, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Ο 26χρονος φέρεται να του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά και με ιδιαίτερη σφοδρότητα, καταφέροντάς του επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι με αιχμηρό αντικείμενο. Μάρτυρες περιγράφουν μια απολύτως απρόκλητη επίθεση, παρά το γεγονός ότι, όπως τονίζουν οι συνάδελφοί του, ο Σερκάν Σ. είχε ακολουθήσει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες και επιχείρησε να αποκλιμακώσει την ένταση.

Ο 36χρονος ελεγκτής κατέρρευσε μέσα στο βαγόνι, έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να επανέλθει με ανάνηψη επί τόπου. Ασθενοφόρο τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Χόμπουργκ σε κρίσιμη κατάσταση. Τελικά άντεξε δύο μέρες και άφησε την τελευταία του πνοή.

Το ζήτημα παίρνει ευρύτερες διαστάσεις, καθώς πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια τα κρούσματα βίας εναντίον ελεγκτών και άλλων εργαζομένων στους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους (DB). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, οι επιθέσεις κάθε είδους φτάνουν τις 3.000 τον χρόνο, δηλαδή σχεδόν οκτώ κάθε μέρα!

«Εδώ και χρόνια επισημαίνουμε το πρόβλημα» δηλώνει ο Μάρτιν Μπούρκερτ, εκπρόσωπος του συνδικάτου EVG, στον ραδιοσταθμό Bayern2. Όπως τονίζει ο ίδιος, «το 82% των εργαζομένων στους Σιδηροδρόμους έχει βιώσει φραστικές επιθέσεις ή ακόμα και σωματική βία. Πρόκειται για αριθμούς που σοκάρουν».



